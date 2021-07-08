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Сэкономишь рубль — потеряешь пять. Эксперты рассказали о последствиях применения суррогатов дизтоплива

Выбора, чем заправить современный комбайн и трактор — качественным дизтопливом или его суррогатом — на первый взгляд, нет и быть не может. Чем чревато использование суррогатов, рассказали эксперты на круглом столе, состоявшемся 23 июня в ходе крупнейшего в регионе агрофорума — Дня cибирского поля.

День cибирского поля.
День cибирского поля.
Фото Анны Зайковой

Потери — сотни тысяч

Суррогатное топливо покупают и сознательно — из-за цены, и по ошибке: зафиксировано немало случаев, когда им торгуют под прикрытием паспортов крупных производителей.

«И тут надо быть особенно внимательным. Есть такой простой показатель как плотность. Если она не соответствует заводской — надо немедленно насторожиться и проследить всю цепочку движения продукта», — объясняет доцент кафедры химии и технологии смазочных материалов Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина Леонид Багдасаров.

Суррогаты кажутся выгоднее кондиционного топлива Евро-5. Но не стоит ориентироваться только на рыночную цену, уверен Владимир Мазурак, региональный директор в сегменте «Промышленные и сельхозпредприятия» «Газпромнефть-Региональные продажи». По его словам, цена литра качественного дизтоплива для алтайских аграриев выше цены некондиционного примерно на 4 рубля или на 11−12%

Владимир Мазурак, региональный директор в сегменте «Промышленные и сельхозпредприятия» «Газпромнефть-Региональные продажи».
Владимир Мазурак, региональный директор в сегменте «Промышленные и сельхозпредприятия» «Газпромнефть-Региональные продажи».

«Но практика показывает, что расход суррогата на 10−20% выше. В итоге дополнительные затраты составляют 61 рубль на гектар, или 61 тыс. на 1 000 га. А крупное хозяйство с посевной площадью 5−10 тыс. га понесет потери в сотни тысяч рублей. Причем это — не считая затрат на замену сломавшихся деталей и узлов», — рассказал Владимир Мазурак.

Опасная альтернатива

Эксперты уверены: суррогат для двигателя опасен, особенно — для современного, настроенного на топливо класса Евро-5. Одно из самых частых последствий — отказ топливных систем.

«Если форсунка или в целом топливная аппаратура выходят из строя из-за использования суррогата, это не является гарантийным случаем, и владелец техники несет колоссальные затраты на замену», — объяснил Антон Осипов, коммерческий директор по сервису компании «АСМ-Алтай».

&quot;Круглый стол&quot; по качеству топлива. День сибирского поля.
«Круглый стол» по качеству топлива. День сибирского поля.

«Другой пример — замена катализатора. В суррогате содержание серы может превышать норму в 10 и более раз. Используете низкоклассовое топливо — катализатор быстро „забивается“, и его приходится менять. А в некоторых моделях техники цена этого элемента доходит до полумиллиона рублей», — резюмировал Антон Осипов.

Тратами на сервис и повышенным расходом топлива не исчерпываются риски покупателей суррогатов. Также высока вероятность заполучить еще и претензии от налоговой службы.

Леонид Багдасаров выступил на круглом столе дистанционно.
Леонид Багдасаров выступил на круглом столе дистанционно.

«Есть серьезный риск, что налоговые органы будут приходить к тем, кто применяет всевозможные газойлы или растворители вместо подакцизного дизельного топлива, и говорить: вы осуществили выпуск этого продукта в свободное обращение в качестве моторного топлива, поэтому будьте добры — заплатите акциз за прошедшие пять лет его применения», — рассказал Леонид Багдасаров.

Мобильный тайный покупатель

О том, какое топливо можно заливать в бак, знают всё в лабораториях «Газпром нефти». Здесь проверяют с десяток параметров дизтоплива. Ирина Григорьева, главный специалист центра сохранности качества моторных топлив в Сибирском регионе «Газпромнефть-Терминала», знакомит участников Дня сибирского поля с одной таких лабораторий — мобильной.

Мобильная лаборатория.
Мобильная лаборатория.
Проверка параметров дизтоплива.
Проверка параметров дизтоплива.
Проверка параметров дизтоплива.
Проверка параметров дизтоплива.
Проверка параметров дизтоплива.
Проверка параметров дизтоплива.
Мобильная лаборатория.
Мобильная лаборатория.
Дизтопливо.
День сибирского поля.
День сибирского поля.

Внутри фургона — пять точнейших приборов. Проба на столике ждет своей очереди на проведение испытаний. По словам Ирины Григорьевой, прибор-анализатор топлива показывает цетановое число дизтоплива, плотность, давление насыщенных паров и фракционный состав.

Другие приборы определят вспышки температуры (для дизтоплива это показатель безопасности), содержание серы и еще ряд параметров. Все они должны соответствовать стандарту производства и техрегламенту Таможенного союза.

«Мобильная лаборатория действует, как тайный покупатель: бригада только утром узнает, где она сегодня проверит качество топлива. И если выявит отклонение параметров — реализация сразу блокируется», — объясняет Ирина Григорьева.

Прибор-анализатор топлива.
Прибор-анализатор топлива.

Между тем, по словам Леонида Багдасарова, в 2020 году потребление суррогатного топлива в России начало расти, хотя до этого ситуация непрерывно улучшалась. После введения в 2015 году акциза на средние дистилляты 2015 года их производители — мини-рефайнеры — стали уходить с рынка.

«Если в 2014 году из 40 млн тонн дизтоплива 9 млн было суррогатным, то к концу 2019 года — только 3 млн. Это выдающееся достижение, и тут свою роль сыграл Росстандарт с его проверками на АЗС качества топлива», — объяснил эксперт.

Но в период пандемии ввели ограничения на проверки бизнеса, а затем произошел рост экспорта, что привело к некоторому дефициту дизтоплива. «В итоге многие опять стали покупать суррогаты», — констатировал Леонид Багдасаров.

Ирина Григорьева: &quot;Перед отправкой топлива с НПЗ его исследуют в лаборатории на соответствие стандарту производства и техрегламенту Таможенного союза, паспорт качества имеет каждая партия&quot;.
Ирина Григорьева: «Перед отправкой топлива с НПЗ его исследуют в лаборатории на соответствие стандарту производства и техрегламенту Таможенного союза, паспорт качества имеет каждая партия».
Ирина Григорьева: &quot;Перед отправкой топлива с НПЗ его исследуют в лаборатории на соответствие стандарту производства и техрегламенту Таможенного союза, паспорт качества имеет каждая партия&quot;.
Ирина Григорьева: «Перед отправкой топлива с НПЗ его исследуют в лаборатории на соответствие стандарту производства и техрегламенту Таможенного союза, паспорт качества имеет каждая партия».
Эксперты: &quot;С нефтебазы на АЗС топливо везет бензовоз. Все бензовозы «Газпром нефти» оснащены ГЛОНАСС-трекерами для контроля движения&quot;.
Эксперты: «С нефтебазы на АЗС топливо везет бензовоз. Все бензовозы „Газпром нефти“ оснащены ГЛОНАСС-трекерами для контроля движения».
Эксперты: &quot;Перед сливом из бензовоза в резервуар АЗС топливо тестируется на предмет отсутствия механических примесей и воды и соответствия паспорту&quot;.
Эксперты: «Перед сливом из бензовоза в резервуар АЗС топливо тестируется на предмет отсутствия механических примесей и воды и соответствия паспорту».
Эксперты: &quot;При сливе топлива в резервуар АЗС снимаются показания датчиков, что исключает риск попадания посторонних жидкостей в нефтепродукт&quot;.
Эксперты: «При сливе топлива в резервуар АЗС снимаются показания датчиков, что исключает риск попадания посторонних жидкостей в нефтепродукт».

По его словам, низкоклассовое и неподакцизное топливо поступает на рынок под видом дизельного под самыми экзотическими названиями. Но он уверен: покупать его не стоит. Это тот случай, когда сэкономишь рубль, а потеряешь как минимум пять.

Фото: «Газпромнефть — Региональные продажи»

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