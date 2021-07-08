Выбора, чем заправить современный комбайн и трактор — качественным дизтопливом или его суррогатом — на первый взгляд, нет и быть не может. Чем чревато использование суррогатов, рассказали эксперты на круглом столе, состоявшемся 23 июня в ходе крупнейшего в регионе агрофорума — Дня cибирского поля.

Потери — сотни тысяч

Суррогатное топливо покупают и сознательно — из-за цены, и по ошибке: зафиксировано немало случаев, когда им торгуют под прикрытием паспортов крупных производителей.

«И тут надо быть особенно внимательным. Есть такой простой показатель как плотность. Если она не соответствует заводской — надо немедленно насторожиться и проследить всю цепочку движения продукта», — объясняет доцент кафедры химии и технологии смазочных материалов Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина Леонид Багдасаров.

Суррогаты кажутся выгоднее кондиционного топлива Евро-5. Но не стоит ориентироваться только на рыночную цену, уверен Владимир Мазурак, региональный директор в сегменте «Промышленные и сельхозпредприятия» «Газпромнефть-Региональные продажи». По его словам, цена литра качественного дизтоплива для алтайских аграриев выше цены некондиционного примерно на 4 рубля или на 11−12%

Владимир Мазурак , региональный директор в сегменте «Промышленные и сельхозпредприятия» «Газпромнефть-Региональные продажи».

«Но практика показывает, что расход суррогата на 10−20% выше. В итоге дополнительные затраты составляют 61 рубль на гектар, или 61 тыс. на 1 000 га. А крупное хозяйство с посевной площадью 5−10 тыс. га понесет потери в сотни тысяч рублей. Причем это — не считая затрат на замену сломавшихся деталей и узлов», — рассказал Владимир Мазурак.

Опасная альтернатива

Эксперты уверены: суррогат для двигателя опасен, особенно — для современного, настроенного на топливо класса Евро-5. Одно из самых частых последствий — отказ топливных систем.

«Если форсунка или в целом топливная аппаратура выходят из строя из-за использования суррогата, это не является гарантийным случаем, и владелец техники несет колоссальные затраты на замену», — объяснил Антон Осипов, коммерческий директор по сервису компании «АСМ-Алтай».

«Круглый стол» по качеству топлива. День сибирского поля.

«Другой пример — замена катализатора. В суррогате содержание серы может превышать норму в 10 и более раз. Используете низкоклассовое топливо — катализатор быстро „забивается“, и его приходится менять. А в некоторых моделях техники цена этого элемента доходит до полумиллиона рублей», — резюмировал Антон Осипов.

Тратами на сервис и повышенным расходом топлива не исчерпываются риски покупателей суррогатов. Также высока вероятность заполучить еще и претензии от налоговой службы.

Леонид Багдасаров выступил на круглом столе дистанционно.

«Есть серьезный риск, что налоговые органы будут приходить к тем, кто применяет всевозможные газойлы или растворители вместо подакцизного дизельного топлива, и говорить: вы осуществили выпуск этого продукта в свободное обращение в качестве моторного топлива, поэтому будьте добры — заплатите акциз за прошедшие пять лет его применения», — рассказал Леонид Багдасаров.

Мобильный тайный покупатель

О том, какое топливо можно заливать в бак, знают всё в лабораториях «Газпром нефти». Здесь проверяют с десяток параметров дизтоплива. Ирина Григорьева, главный специалист центра сохранности качества моторных топлив в Сибирском регионе «Газпромнефть-Терминала», знакомит участников Дня сибирского поля с одной таких лабораторий — мобильной.

Мобильная лаборатория. Проверка параметров дизтоплива. Проверка параметров дизтоплива. Проверка параметров дизтоплива. Мобильная лаборатория. Дизтопливо. День сибирского поля.

Внутри фургона — пять точнейших приборов. Проба на столике ждет своей очереди на проведение испытаний. По словам Ирины Григорьевой, прибор-анализатор топлива показывает цетановое число дизтоплива, плотность, давление насыщенных паров и фракционный состав.

Другие приборы определят вспышки температуры (для дизтоплива это показатель безопасности), содержание серы и еще ряд параметров. Все они должны соответствовать стандарту производства и техрегламенту Таможенного союза.

«Мобильная лаборатория действует, как тайный покупатель: бригада только утром узнает, где она сегодня проверит качество топлива. И если выявит отклонение параметров — реализация сразу блокируется», — объясняет Ирина Григорьева.

Прибор-анализатор топлива.

Между тем, по словам Леонида Багдасарова, в 2020 году потребление суррогатного топлива в России начало расти, хотя до этого ситуация непрерывно улучшалась. После введения в 2015 году акциза на средние дистилляты 2015 года их производители — мини-рефайнеры — стали уходить с рынка.

«Если в 2014 году из 40 млн тонн дизтоплива 9 млн было суррогатным, то к концу 2019 года — только 3 млн. Это выдающееся достижение, и тут свою роль сыграл Росстандарт с его проверками на АЗС качества топлива», — объяснил эксперт.

Но в период пандемии ввели ограничения на проверки бизнеса, а затем произошел рост экспорта, что привело к некоторому дефициту дизтоплива. «В итоге многие опять стали покупать суррогаты», — констатировал Леонид Багдасаров.

Ирина Григорьева: «Перед отправкой топлива с НПЗ его исследуют в лаборатории на соответствие стандарту производства и техрегламенту Таможенного союза , паспорт качества имеет каждая партия». Ирина Григорьева: «Перед отправкой топлива с НПЗ его исследуют в лаборатории на соответствие стандарту производства и техрегламенту Таможенного союза , паспорт качества имеет каждая партия». Эксперты: «С нефтебазы на АЗС топливо везет бензовоз. Все бензовозы „Газпром нефти“ оснащены ГЛОНАСС-трекерами для контроля движения». Эксперты: «Перед сливом из бензовоза в резервуар АЗС топливо тестируется на предмет отсутствия механических примесей и воды и соответствия паспорту». Эксперты: «При сливе топлива в резервуар АЗС снимаются показания датчиков , что исключает риск попадания посторонних жидкостей в нефтепродукт».

По его словам, низкоклассовое и неподакцизное топливо поступает на рынок под видом дизельного под самыми экзотическими названиями. Но он уверен: покупать его не стоит. Это тот случай, когда сэкономишь рубль, а потеряешь как минимум пять.

Фото: «Газпромнефть — Региональные продажи»