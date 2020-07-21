Секретам информационной безопасности научат в АлтГУ

Институт цифровых технологий, электроники и физики Алтайского государственного университета ведет подготовку бакалавров и магистров по направлению «Информационная безопасность» с 2006 г.
Сергей Макаров,
директор ИЦТЭФ АлтГУ:
В 2011 г. АлтГУ первым в Сибирском федеральном округе и одним из первых в России начал подготовку магистров по направлению «Информационная безопасность». Таким образом, сегодня в опорном вузе осуществляется подготовка специалистов по информационной безопасности по всем уровням — в бакалавриате и магистратуре. Обучение студентов проводится на базе специализированных лабораторий: технической защиты информации, оснащенных самым современным оборудованием и специальной техникой, обеспеченных выходом из локальных сетей лабораторий в сеть «Интернет». Успешно работает совместный с Юридическим институтом АлтГУ «Региональный центр правовой и технической защиты информации.
Такая серьезная подготовка дает выпускникам ИЦТЭФ АлтГУ высокую конкурентоспособность на рынке труда, позволяет достигать значительных успехов в профессиональной деятельности, обеспечивает высокую социальную и материальную защищенность специалиста.
Это обеспечивается за счет сочетания характерной для классического университета фундаментальной теоретической подготовки по информатике, физике, радиоэлектронике и математике с экспериментальным изучением современных радиоэлектронных приборов и компьютерных средств, технологий и методов программирования, обязательным овладением сетевыми информационно-телекоммуникационными технологиями, а также получением всех необходимых знаний в области правовых дисциплин и теории управления.
Специалисты по защите информации занимаются следующими видами деятельности:
- Разработкой новых систем обеспечения информационной безопасности
- Организацией работы сотрудников с учетом требований защиты информации
- Установкой и поддержанием систем обеспечения информационной безопасности
- Аттестацией объектов, систем, программ и алгоритмов на соответствие требованиям защиты информации
- Администрированием систем информационной безопасности
- Совершенствованием систем управления информационной безопасностью
- Проверкой эффективности обеспечения информационной безопасности
- Аудитом информационной безопасности в организациях и учреждениях
и многими другими вопросами…
Студенты направления «Информационная безопасность» ИЦТЭФ АлтГУ неоднократно побеждали в самых престижных всероссийских и международных конкурсах: пять раз становились победителями по итогам Национальных конкурсов по информационной безопасности в номинации «Студент года», трижды награждались как лауреаты именной стипендии Фонда Потанина, награждались за лучшую студенческую научно-исследовательскую работу высшей наградой — медалью Министерства образования и науки РФ, удостаивались медалями Международных выставок, становились победителями конкурса «Умник».
По направлению «Информационная безопасность» с 2012 г. в Алтайском государственном университете проводится Междисциплинарная молодежная Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы правовой и технической защиты информации» и Всероссийский конкурс лучших студенческих работ.
Абитуриенты и их родители могут сами оценить перечень и объем читаемых студентам направления «Информационная безопасность» учебных курсов:
Программирование и криптография
- Языки программирования
- Технологии и методы программирования
- Криптографические методы защиты информации
Аппаратно-техническая часть
- Электроника и схемотехника
- Аппаратные средства вычислительной техники
- Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности
- Техническая защита
Безопасность ОС
- Безопасность операционных систем
- Защита от вредоносного программного обеспечения
Сетевая безопасность
- Безопасность вычислительных сетей
- Сети и системы передачи информации
- Информационная безопасность телекоммуникационных систем
- Безопасность WEB-технологий
Юридические аспекты
- Управление информационной безопасностью
- Правовое обеспечение информационной безопасности
Эта номенклатура курсов соответствует лучшим мировым стандартам, принятым в ведущих вузах планеты, лидирующих в подготовке специалистов по кибербезопасности.
Выпускники направления «Информационная безопасность» успешно работают в госструктурах и ведущих IT-компаниях региона и РФ на следующих должностях: специалист по информационной безопасности, руководитель службы защиты информации, комплексного обеспечения кибербезопасности предприятия, сотрудник киберподразделений правоохранительных органов, ну и конечно в качестве IT-специалиста и системного администратора, системного аналитика. Сегодня без этих профессий невозможно развитие экономики в любом месте земного шара.
Показатель серьезной подготовки специалистов по информационной безопасности в Алтайском государственном университете — высокие отзывы о профессиональном уровне выпускников. Выпускники АлтГУ имеют широкий выбор при трудоустройстве, многие из них уже с младших курсов совмещают учебу и работу по специальности.
В качестве мест учебно-производственных практик выступают государственные организации и правоохранительные органы, ведущие IT-фирмы, финансовые и промышленные организации г. Барнаула, Алтайского края, других регионов Российской Федерации.
Подготовленные специалисты достойно зарекомендовали себя как сотрудники и руководители правоохранительных органов, государственных организаций и учреждений, руководители в производстве, в академических и научно-исследовательских институтах, создатели новейших разработок, программных продуктов, автоматизированных систем для защиты информации в коммерческих наукоемких структурах и инновационных фирмах.
Телефон приемной комиссии АлтГУ: (3852)291−222.
Документы можно подать дистанционно через сервис «Госуслуги» или «Личный кабинет абитуриента» на сайте АлтГУ.