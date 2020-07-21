Секретам информационной безопасности научат в АлтГУ

Институт цифровых технологий, электроники и физики опорного Алтайского государственного университета обеспечивает подготовку по всем уровням образования специалистов по защите информации

Институт цифровых технологий, электроники и физики Алтайского государственного университета ведет подготовку бакалавров и магистров по направлению «Информационная безопасность» с 2006 г.

Сергей Макаров,

директор ИЦТЭФ АлтГУ:

В 2011 г. АлтГУ первым в Сибирском федеральном округе и одним из первых в России начал подготовку магистров по направлению «Информационная безопасность». Таким образом, сегодня в опорном вузе осуществляется подготовка специалистов по информационной безопасности по всем уровням — в бакалавриате и магистратуре. Обучение студентов проводится на базе специализированных лабораторий: технической защиты информации, оснащенных самым современным оборудованием и специальной техникой, обеспеченных выходом из локальных сетей лабораторий в сеть «Интернет». Успешно работает совместный с Юридическим институтом АлтГУ «Региональный центр правовой и технической защиты информации.

Такая серьезная подготовка дает выпускникам ИЦТЭФ АлтГУ высокую конкурентоспособность на рынке труда, позволяет достигать значительных успехов в профессиональной деятельности, обеспечивает высокую социальную и материальную защищенность специалиста.

Это обеспечивается за счет сочетания характерной для классического университета фундаментальной теоретической подготовки по информатике, физике, радиоэлектронике и математике с экспериментальным изучением современных радиоэлектронных приборов и компьютерных средств, технологий и методов программирования, обязательным овладением сетевыми информационно-телекоммуникационными технологиями, а также получением всех необходимых знаний в области правовых дисциплин и теории управления.

Специалисты по защите информации занимаются следующими видами деятельности:

Разработкой новых систем обеспечения информационной безопасности Организацией работы сотрудников с учетом требований защиты информации Установкой и поддержанием систем обеспечения информационной безопасности Аттестацией объектов , систем , программ и алгоритмов на соответствие требованиям защиты информации Администрированием систем информационной безопасности Совершенствованием систем управления информационной безопасностью Проверкой эффективности обеспечения информационной безопасности Аудитом информационной безопасности в организациях и учреждениях

и многими другими вопросами…

Студенты направления «Информационная безопасность» ИЦТЭФ АлтГУ неоднократно побеждали в самых престижных всероссийских и международных конкурсах: пять раз становились победителями по итогам Национальных конкурсов по информационной безопасности в номинации «Студент года», трижды награждались как лауреаты именной стипендии Фонда Потанина, награждались за лучшую студенческую научно-исследовательскую работу высшей наградой — медалью Министерства образования и науки РФ, удостаивались медалями Международных выставок, становились победителями конкурса «Умник».

По направлению «Информационная безопасность» с 2012 г. в Алтайском государственном университете проводится Междисциплинарная молодежная Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы правовой и технической защиты информации» и Всероссийский конкурс лучших студенческих работ.

Абитуриенты и их родители могут сами оценить перечень и объем читаемых студентам направления «Информационная безопасность» учебных курсов:

Программирование и криптография

Языки программирования

Технологии и методы программирования

Криптографические методы защиты информации

Аппаратно-техническая часть

Электроника и схемотехника

Аппаратные средства вычислительной техники

Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности

Техническая защита

Безопасность ОС

Безопасность операционных систем

Защита от вредоносного программного обеспечения

Сетевая безопасность

Безопасность вычислительных сетей

Сети и системы передачи информации

Информационная безопасность телекоммуникационных систем

Безопасность WEB-технологий

Юридические аспекты

Управление информационной безопасностью

Правовое обеспечение информационной безопасности

Эта номенклатура курсов соответствует лучшим мировым стандартам, принятым в ведущих вузах планеты, лидирующих в подготовке специалистов по кибербезопасности.

Выпускники направления «Информационная безопасность» успешно работают в госструктурах и ведущих IT-компаниях региона и РФ на следующих должностях: специалист по информационной безопасности, руководитель службы защиты информации, комплексного обеспечения кибербезопасности предприятия, сотрудник киберподразделений правоохранительных органов, ну и конечно в качестве IT-специалиста и системного администратора, системного аналитика. Сегодня без этих профессий невозможно развитие экономики в любом месте земного шара.

Показатель серьезной подготовки специалистов по информационной безопасности в Алтайском государственном университете — высокие отзывы о профессиональном уровне выпускников. Выпускники АлтГУ имеют широкий выбор при трудоустройстве, многие из них уже с младших курсов совмещают учебу и работу по специальности.

В качестве мест учебно-производственных практик выступают государственные организации и правоохранительные органы, ведущие IT-фирмы, финансовые и промышленные организации г. Барнаула, Алтайского края, других регионов Российской Федерации.

Подготовленные специалисты достойно зарекомендовали себя как сотрудники и руководители правоохранительных органов, государственных организаций и учреждений, руководители в производстве, в академических и научно-исследовательских институтах, создатели новейших разработок, программных продуктов, автоматизированных систем для защиты информации в коммерческих наукоемких структурах и инновационных фирмах.

Телефон приемной комиссии АлтГУ: (3852)291−222.

Документы можно подать дистанционно через сервис «Госуслуги» или «Личный кабинет абитуриента» на сайте АлтГУ.