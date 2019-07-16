Секретарь в кармане. 6 приложений для тайм-менеджмента

Чтобы планировать свободное время, для начала его нужно выкроить. Справиться с этим многим помогают приложения для тайм-менеджмента. Серьезные и не слишком — в обзоре altapress.ru .

Навороченный 2Do Для Android , iOS и Mac

2Do. altapress.ru

2Do многофункционален настолько, что просто «планировщиком» его не назовешь. Это полноценный менеджер для создания, отслеживания и систематизации задач и многоуровневых проектов, которые настраиваются по множеству пунктов: геолокации, тегам, контактам, смартфильтрам, действиям, фотографиям, ссылкам и аудио.

Здесь с десяток собственных календарей, вдобавок они синхронизируются со встроенными. 2Do также умеет настраивать геометки для задач и напоминать о них, когда вы находитесь в нужной зоне. И еще один его плюс, отмеченный «Роскачеством», — защита паролем.

На то, чтобы разобраться со всеми функциями этого приложения, может уйти не одна неделя, но они работают.

Бдительный RescueTime Для iOS , Android , Mac , Windows и Linux

RescueTime. altapress.ru

Ваш личный онлайн-надзиратель. RescueTime — это кроссплатформенный тайм-трекер, который записывает и анализирует, как и где вы проводите время в сети.

Помнит все: приложения, сайты, мессенджеры. Если вы тратите слишком много времени на ту или иную задачу, приложение сообщит об этом. Увлеклись игрой или перепиской — даст предупреждающий сигнал. RescueTime может даже временно заблокировать отвлекающие вас ресурсы (конечно, если вы заранее ему это позволите).

И, что самое важное, тайм-трекер составляет для вас отчеты и дайджесты, которые подскажут, сколько времени вы тратите на работу, развлечения и впустую.

Рейтинговый TimeTune Для Anrdoid

TimeTune. altapress.ru

TimeTune — планировщик-«отличник»: у него высокие оценки в рейтингах и тысячи положительных отзывов в Сети. Главное его преимущество — гибкость. Он умеет контролировать ваше время в течение суток, недели, месяца, учитывая при этом нестандартные графики работы, например плавающий или ночной.

Позволяет ставить задачи другим людям: близким, подчиненным. Содержит в себе систему тегов, которую вы можете совершенствовать на свой вкус. И дизайн здесь тоже индивидуально настраиваемый.

Кроме того, TimeTune дружит с аналитикой и без проблем синхронизируется с календарем Google, что дано не каждому планировщику.

Простой Pomodoro Timer Для iOS , Android , Mac , Windows и Linux

Pomodoro Timer. altapress.ru

Pomodoro — это не просто приложение, а техника управления временем, придуманная еще в конце 1980-х. Ее создатель, итальянский студент Франческо Чирилло, первым предложил разбивать все задачи на 25-минутные периоды, так называемые «помидоры». После каждого «помидора» нужно сделать перерыв пять минут.

Эту систему уже упаковали в десятки сервисов, каждый из которых представляет собой по сути обычный таймер. В начале рабочего дня в нем нужно поставить для себя задачи, потом выбрать первую и включиться в процесс. Все. Pomodoro Timer сам сообщит вам, когда сделать короткую паузу, а когда тайм-аут.

Экзотический «Тайм-Драйв» Для iOS

«Тайм-Драйв». altapress.ru

«Тайм-Драйв», так же как и Pomodoro Timer, основан на системе, но ее суть сложнее, чем «перерыв-отдых». Приложение предлагает пользователю еще на старте классифицировать все свои задачи, разделив их на три категории: слоны, лягушки и бифштексы.

«Слоны» — это долгосрочные проекты, для реализации которых необходимо ежедневно выполнять определенные задачи («бифштексы»). «Лягушки» же — это мелкие, неприятные, но срочные дела, которых не избежать.

На главной вкладке «Тайм-Драйва» всегда демонстрируются «слоны», на вкладке «план» — «лягушка дня» и «бифштекс дня». Обычные задачи здесь создавать тоже можно, но для пользователей «Тайм-Драйва» это слишком скучно.

Детский «Успевайка» Для Anrdoid

«Успевайка». altapress.ru

Детский планер может показаться совсем уж безумным изобретением, но и у него есть поклонники. «Успевайка» включает в себя два режима: взрослый и детский.

Первый, родительский, позволяет ставить ребенку задачи («почистить зубы», «выпить какао», «собрать игрушки») и настраивать награды за выполненные задания. Например, мультфильм. В детском режиме ребенок только видит задачи и не может ими управлять, но зато получает подсказки от героев приложения.