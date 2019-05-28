Селин Роман Давидович: Выгодные инвестиции в биотехнологии и медицину

Каждому человеку, желающему вложить деньги в тот или иной проект, хотелось бы выбрать наиболее прибыльное направление. Существует множество вариантов, включая IT-среду, сельское хозяйство, энергетическую промышленность. Сегодня на рынок выгодных инвестиций входят биотехнологии и медицина. Роман Давидович Селин разбирается, чем привлекательны эти направления.

Стоит начать с того, что биотехнологии принесли много пользы в разных отраслях: сельское хозяйство, экология, пищевая промышленность. Современная же медицина открывает новые возможности для продления жизни и улучшения ее качества. Подавляющее большинство всех биотехнологических проектов (90%) направлено именно на развитие отрасли здравоохранения, что дает возможность выращивать новые органы и ткани, менять геном человека, успешно бороться с онкологическими заболеваниями — и список на этом не заканчивается. Также на рынок выходят новые лекарственные препараты.

Один из важных факторов высокой популярности биотехнологий — существенное увеличение срока человеческой жизни. После применения современных разработок медицины ее величина составляет в среднем 83,3 г. в Японии, 82,6 г. — в Швейцарии и Сингапуре. Проводятся исследования в области замедления старения. Все это стимулирует углубленное изучение биотехнологий и требует больших финансовых затрат, принося в результате также высокий доход.

По данным, предоставленным исследовательской компанией Grand View Research, в 2018 г. суммы, которые вращались на биотехнологическом рынке, составили 400 млрд долларов, в ближайшие же 7 лет их объем повысится практически вдвое (до 727,1 млрд). При этом чистый доход инвесторов достигает 26,8% (по сравнению с другими отраслями, где прибыль примерно равна 21,8%). Можно сделать вывод: инвестирование в современную медицину и биотехнологические разработки крайне выгодны.

Лидерами в этих отраслях остаются США и Китай. В России же отрасль пока только развивается. В 2012 г. была создана правительственная программа, целью которой было развитие медицинской и биотехнологической сфер. Сейчас же эти области финансируются и стимулируются государством наравне с IT-технологиями. Согласно новому курсу, доля экспорта биопродукции должна увеличиться в 25, а само производство — в 33 раза.

Отдельные отечественные стартапы в этих отраслях уже получили международное признание. В качестве примера можно привести компанию Genego, созданную Юрием и Татьяной Никольскими. Специалисты сконцентрировали свои усилия на формировании упорядоченной базы данных белковых взаимодействий. Несколько лет назад разработками отечественных ученых заинтересовалась всемирная медиакомпания Thomson Reuters Corporation, что позволило развивать их и дальше. Другой российский проект под названием «БиоМикроГели» попал в ТОП-100 из тысячи компаний, получивших возможность участвовать в британской программе MassChallenge. Напрашивается вывод: отечественные проекты не только имеют право на жизнь, но и сулят инвесторам прибыль при правильном вложении средств.

Инвесторов сдерживают некоторые особенности отрасли. Во-первых, оценка перспективности биотехнологического или медицинского стартапа требует тщательного анализа с привлечением специалистов — далеко не все являются экспертами в таких сферах. Во-вторых, несмотря на привлекательность, создание новой продукции — долгий и сложный процесс, который может затянуться на 10−15 лет. Для выбора правильного проекта стоит обращаться в аутсорсинговые компании, которые помогут оценить перспективы и риски, комментирует Селин Роман Давидович.

Главными направлениями, вложения в которые приносят прибыль, являются проекты по разработке терапии против «старческих» болезней, способные продлить жизнь и повысить ее качество, выращивание органов, тканей и клеток, борьба с заболеваниями, доселе считавшихся неизлечимыми. Отрасли медицины и биотехнологий стремительно развиваются, и если сейчас задуматься об инвестициях, можно получить неплохую выгоду на выходе.

Автор: Селин Роман Давидович