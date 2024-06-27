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Семейная сага о девяностых «Дети перемен» выйдет на Wink.ru и START

Полным ходом идут съемки восьмисерийной криминальной драмы «Дети перемен» (18+). Это новый проект режиссеров и сценаристов Сергея Тарамаева и Любови Львовой («Фишер», «Черная весна»). Как и «Слово пацана. Кровь на асфальте», сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) и START.

Кадр их семейной саги о девяностых «Дети перемен».
Кадр их семейной саги о девяностых «Дети перемен».
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

В центре сюжета криминальной драмы, наполненной иронией и черным юмором, — трое братьев от разных отцов. Их мать, водитель троллейбуса Флора, объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью, и кажется, что брат готов отдать жизнь за брата. Но на дворе 1995 год, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

Главных героев в «Детях перемен» играют Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов. В роли Флоры — Виктория Исакова. Съемки сериала проходят в Москве, Жуковском, Санкт-Петербурге и Владимире.

Александр Косарим,
директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru:

Нам очень приятно и почетно продолжить сотрудничество с тандемом Сергея Тарамаева и Любови Львовой. В 2023 году они прогремели как авторы триллера «Фишер», который уверенно входит в топ-3 оригинальных проектов за всю историю Wink.ru. Теперь Сергей и Любовь возвращаются в 1990-е, но в другом жанре — криминального драмеди. Тем интереснее посмотреть результат работы тандема, каждый новый проект которого теперь автоматически попадает в категорию самых ожидаемых.

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