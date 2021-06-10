10 июня 18°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Сенатор предложил закрыть крупные магазины на выходные и в ночное время

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил помощнику президента России Максиму Орешкину ограничить работу крупных торговых сетей на ночное время и выходные, сообщают «Известия».

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Отмечается, что товарам от небольших производителей затруднительно попасть на полки в крупные торговые сети. Плюс масштабные ритейлы играют ведущую роль в российских регионах, что также усугубляет ситуацию на рынке.

Поэтому в комитете Совфеда по экономической политике захотели закрыть крупные магазины на выходные и ночное время.

По мнению авторов инициативы, она позволит сбалансировать конкуренцию в торговле между представителями малого, среднего предпринимательства и крупным бизнесом.

Нововведение предложили в ответ на запрос регионов, пишет Lenta.ru. Если крупные сети не будут работать в выходной день или в круглосуточном режиме, то станет проще организовывать ярмарки, нестационарные торговые точки, где будут представлены товары местных производителей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость