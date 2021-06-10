Сенатор предложил закрыть крупные магазины на выходные и в ночное время

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил помощнику президента России Максиму Орешкину ограничить работу крупных торговых сетей на ночное время и выходные, сообщают « Известия ».

Отмечается, что товарам от небольших производителей затруднительно попасть на полки в крупные торговые сети. Плюс масштабные ритейлы играют ведущую роль в российских регионах, что также усугубляет ситуацию на рынке.

Поэтому в комитете Совфеда по экономической политике захотели закрыть крупные магазины на выходные и ночное время.

По мнению авторов инициативы, она позволит сбалансировать конкуренцию в торговле между представителями малого, среднего предпринимательства и крупным бизнесом.

Нововведение предложили в ответ на запрос регионов, пишет Lenta.ru. Если крупные сети не будут работать в выходной день или в круглосуточном режиме, то станет проще организовывать ярмарки, нестационарные торговые точки, где будут представлены товары местных производителей.