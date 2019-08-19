Новый учебный год начинается уже совсем скоро! С каждым днем все больше забот появляется и учеников, и их родителей. Дабы сделать подготовку к началу учебного года легче и приятнее, мы подготовили для вас обзор магазинов детской и подростковой одежды.

Для модников и модниц

Не только пиджаки и кардиганы являются важными атрибутами гардероба любого подростка. Не менее важными являются стильные и практичные вещи, которые пригодятся для повседневных хлопот и отдыха. Юным модникам и модницам на помощь спешат отделы на втором этаже ТРЦ ПИОНЕР — H&M и Reserved. Магазины порадуют не только широким ассортиментом, но и приятно удивят ценами.

Середина августа пришла — к школе готовиться ПОРА! Фото: архив компании. Середина августа пришла — к школе готовиться ПОРА! Фото: архив компании.

Для самых маленьких

Первоклассникам особенно важно первого сентября выглядеть на отлично! Этот день они запомнят на всю жизнь, поэтому все должно быть спланировано до мелочей. Букет для первой учительницы, рюкзачок со всеми принадлежностями, а главное — красивая и аккуратная форма. Ее вы с легкостью найдете на третьем этаже ТРЦ ПИОНЕР в отделах StrekoZa и Детский мир. Первый порадует вас скидками до 70%, а второй большим выбором сопутствующих товаров.

Середина августа пришла — к школе готовиться ПОРА! Фото: архив компании. Середина августа пришла — к школе готовиться ПОРА! Фото: архив компании.

Главное , чтобы костюмчик сидел

Классический костюм, сдержанный сарафан с кружевным фартучком, белая блузка или рубашка с галстуком — неизменные атрибуты любого школьника. И хоть порой кажется, что все модели одинаковые, черно-белые и скучные, широкий ассортимент отделов Мадагаскар, Республика KIDS, САША и Пеплос заставит вас передумать! Классика на все времена, удобная и практичная превратит любого мальчика в джентльмена, а любую девочку — в леди. В такой одежде даже учиться получается лучше! К тому же, в отделах еще и акции действуют: например, в Пеплосе каждая третья вещь — за полцены! Ждем вас втором этаже ТРЦ ПИОНЕР в отделе Пеплос и на третьем в отделе Мадагаскар, Республика KIDS и САША.

Середина августа пришла — к школе готовиться ПОРА! Фото: архив компании. Середина августа пришла — к школе готовиться ПОРА! Фото: архив компании. Середина августа пришла — к школе готовиться ПОРА! Фото: архив компании.

Учиться , учиться , заниматься спортом

Занятия спортом не менее важны для детей, чем математика или рисование. Спорт не только укрепляет организм, но и прекрасно избавляет от стрессов, помогая расслабиться и отдохнуть. А для того, чтобы заниматься спортом с комфортом, нужна удобная спортивная одежда. Именно такую вы сможете найти в отделах Forward и SportHouse на третьем этаже ТРЦ Пионер.

Середина августа пришла — к школе готовиться ПОРА! Фото: архив компании. Середина августа пришла — к школе готовиться ПОРА! Фото: архив компании.

Надеемся, что наша подборка поможет вам определиться с выбором, облегчит шоппинг и сэкономит время. До встречи в ТРЦ ПИОНЕР и приятных вам покупок!

И ещё один приятный бонус, при совершении покупок одним чеком от 1000 рублей в любом отделе ТРЦ и от 1000 рублей в гипермаркете ЛЕНТА, где также представлен большой ассортимент товаров для школы, Вы можете принять участие в крутом розыгрыше 1000 подарков*, который состоится 28 сентября!

С 15 июля по 27 сентября совершай покупки в ТРЦ «ПИОНЕР», регистрируй чеки (от 1000 рублей из гипермаркета ЛЕНТА вместе с чеком от 1000 рублей из любого другого отдела торгового центра) на стойке регистрации на втором этаже ТРЦ ежедневно с 11.30 до 20.30, и приходи на розыгрыш 28 сентября! Бытовая техника, продуктовые корзины, подарочные сертификаты в магазины — это, и многое другое мы разыгрываем специально для наших любимых покупателей!

Розыгрыш 1000 подарков. Фото: архив компании.

Ждем вас!