Роль IT-компаний и операторов связи в обществе в пандемию значительно усилилась. Во многом благодаря их инфраструктуре экономика продолжила функционировать, а люди — поддерживать связь друг с другом. «Ростелеком» в это непростое время стал одной из точек опоры. С помощью решений федерального оператора бизнесу, госорганам, медучреждениям и многим жителям страны было легче переживать возникшие трудности.

Интернет в частном секторе

Наибольший объем работ по строительству сетей в Алтайском крае в 2020 году «Ростелеком» провел в сельской местности. Оператор предоставил доступ к скоростному интернету по технологии GPON («оптика в дом») в 21 селе — Суетке, Калманке, Кытманове, Новичихе, Петропавловском и других. Доступ к цифровым услугам получили 12 тыс. сельских семей.

Компания построила оптические линии связи еще в 13 коттеджных поселках Барнаула, и теперь оптическая сеть федерального оператора охватывает весь пригород. Доступ к услугам получили более 4 тыс. жителей частного сектора. Впервые оператор завел оптику в Казенную Заимку, Гоньбу, Спутник-2, пос. Центральный, Лебяжье и другие.

«Ростелеком» расширил сеть в шести городах и построил за год более 600 км магистральных и распределительных линий связи по всему краю. Количество домохозяйств, которые в 2020 году охвачены интернетом, — 33 тысячи.

Сергей Лавренюк. Фото Анны Зайковой

Сергей Лавренюк:

— Много лет проекты по развертыванию в селах современных оптических линий связи было сложно реализовать по экономическим причинам, они не окупались. Так, лишь недавно нам удалось договориться с руководством Алтайского края о размещении наших сетей на опорах «Алтайкрайэнерго». Это стало ключевым фактором, который позволил повысить темпы строительства оптики в селах. В последние годы заметно подешевел оптический кабель и сварочная техника. Одновременно жители края распробовали цифровые сервисы на базе интернета — «Умный дом», видео­наблюдение, цифровое телевидение с видеоконтентом. Суммарно эти факторы повысили рентабельность проектов и оправдали наши ожидания по возврату инвестиций. На ближайшие годы мы подготовили план, по которому охватим оптикой в четыре раза больше сел.

Решения в пандемию: колл-центры и тепловизоры

В условиях пандемии «Ростелеком» выступил технологическим партнером для минздрава Алтайского края при запуске колл-центра с многоканальными линиями в поликлиниках Барнаула, Бийска и Рубцовска. Оператор оказался единственным в регионе, у кого нашелся ресурс, чтобы за четыре дня открыть больше десятка горячих линий и организовать работу 150 операторов.

Осенью «Ростелеком» начал поставку тепловизоров на предприятия и социальные объекты края. Оборудование позволяло быстро измерять температуру у большого потока людей и не допускать в здания тех, у кого она выше 37 градусов. Тепловизоры установили в краевом театре драмы, РТРС, в здании минцифры Алтайского края.

В период пандемии, чтобы справиться с выросшей в десятки раз нагрузкой на сеть, оператор расширил пропускную способность каналов связи по десяти крупнейшим направлениям по всей России. По сути реализовал годовой объем работ. Важно, что в случившейся внештатной ситуации у компании были ресурсы на модернизацию сети в таком темпе.

Сергей Лавренюк. Фото Анны Зайковой

Сергей Лавренюк:

— Мы не понаслышке знали, что происходит в Алтайском крае. Для сохранения здоровья своих сотрудников нам пришлось вывести на удаленку 30% коллектива. С нагрузкой на сеть мы справились благодаря тому, что спрогнозировали рост трафика из-за локдауна и запустили планы по развитию инфраструктуры, которые уже были готовы и ждали своего часа. Правда, настал он значительно раньше, чем мы предполагали. На обращение регионального минздрава и минцифры по поводу организации горячих линий по номеру 122 также отреагировали быстро. В экстренной ситуации у нас получилось перестроиться, задействовать все резервные ресурсы и оперативно решить задачу. Чтобы снизить нагрузку на операторов ковидных колл-центров, мы нашли партнера в регионе и сделали чат-бот, который отвечает на звонки: спрашивает, какой населенный пункт нужен, какая больница, после чего переадресует звонок нужному специалисту. Это решение оказалось оптимальным по цене и эффективным при отработке потока звонков. Работу алтайских колл-центров высоко оценили в Общероссийском народном фронте и в федеральном Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Что касается тепловизоров, то это актуальное оборудование, которое будет использоваться и в дальнейшем. Ведь его функции не ограничиваются измерением температуры. Это полноценное устройство контроля доступа. Биометрическая система в тепловизоре опознает сотрудников организации по лицу и ограничивает допуск неизвестных.

Интеллектуальная транспортная система

«Ростелеком» выиграл госконтракт на проектирование интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в регионе и выполнил его в конце года. Заказчиком проекта выступило министерство транспорта Алтайского края в лице «Алтайавтодора».

Система предусматривает автоматизацию управления дорожным движением в Барнаульской агломерации, в которую входят Барнаул, Новоалтайск, Первомайский и Павловский районы. ИТС позволяет оптимизировать потоки машин, контролировать состояние дорожного покрытия, а порой даже сохранять жизни и здоровье людей. Мировой опыт показывает, что такие системы помогают снизить аварийность на автодорогах до 25%, существенно увеличить среднюю скорость движения и сократить время в пути.

Сергей Лавренюк. Фото Анны Зайковой

Сергей Лавренюк:

— В последние годы внедряется много высокотехнологичных решений — автоматический весогабаритный контроль транспорта, фотовидеофиксация нарушений ПДД, метеомониторинг. ИТС позволит объединить их на единой платформе и управлять дорожным движением комплексно. Это будет качественно новый уровень развития транспортной системы Барнаула и пригородной зоны. Например, во время снегопада ИТС будет менять режим работы светофоров, при обнаружении ДТП — освобождать дорогу машине скорой помощи с помощью «зеленой волны». Подобные инциденты система сможет отслеживать автоматически в режиме реального времени и с использованием искусственного интеллекта. В ИТС будут заложены технологии машинного обучения, то есть каждый раз она будет работать все лучше и лучше. Мы успешно завершили проектирование ИТС, получили положительное заключение экспертизы. В рамках нашего технического решения предусмотрена установка четырех интерактивных табло информации, 13 комплексов для улучшения экологической ситуации в городе, модернизация 184 светофоров, а также оснащение периферийного оборудования контроллерами с современным ПО для регулирования движения. Мы готовы участвовать в конкурсных процедурах по выбору подрядчиков на внедрение проекта. Для этого «Ростелеком» обладает необходимыми компетенциями и ресурсами.

Сергей Лавренюк. Фото Анны Зайковой

С. В. Лавренюк:

«Любой новый проект означает не только большой интерес и мотивацию создать что-то ценное, но и риски. В этом смысле „Ростелеком“ остается надежным партнером, потому что готов взять их на себя. У нас большая компания, которая устойчива к подобным вызовам».

Факт «Виртуальная АТС» и «Комплексные системы тепловизионного контроля» от «Рос­телекома» внесены в список передовых международных методов реагирования на COVID-19, который опубликован на платформе Международного союза электросвязи (МСЭ, или International Telecommunication Union, ITU).

В каких еще направлениях работает «Ростелеком»

Кибер­безопасность «Ростелеком» уделяет много внимания разработке продуктов в сфере информационной безопасности. Компания предлагает комплексную систему кибербезопасности на базе единого центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности РТК SOC (Security Operation Center). Оператор создал решения, которые успешно работали на выборах президента РФ, чемпионате мира по футболу и других крупных проектах. Услуги информационной безопасности востребованы и у бизнес-клиентов. Сибирский федеральный округ находится на втором месте по количеству кибератак из-за уязвимости веб-приложений и использования вредоносного ПО. Дата-центры «Ростелеком» продолжает расширять сеть дата-центров. В 2020 году в Новосибирске начал работать новый центр обработки данных мощностью 3 МВт. В новом ЦОД клиентам доступны размещение серверного оборудования (colocation), телеком-­услуги, облачная инфраструктура (IaaS) и сервисы, резервное копирование, администрирование и другие. По уровню надежности инфраструктуры дата-центр соответствует уровню Tier III. Все элементы инфраструктурных систем зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят независимыми маршрутами. Это обеспечивает бесперебойную работу дата-центра при обслуживании его систем. По словам Сергея Лавренюка, востребованность дата-центров у бизнеса и госструктур год от года растет, так как увеличивается объем данных. Так, только в марте этого года 20 алтайских предприятий воспользовались услугой виртуального хранилища. Виртуальная АТС Весной 2021 года количество абонентов «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» в двух Алтаях превысило тысячу организаций. Услуга помогает владельцам бизнеса самостоятельно управлять телефонной сетью компании и устанавливать настройки под свои потребности. Современные функции — короткая нумерация для сотрудников, конференц-связь, мониторинг звонков и запись телефонных разговоров — помогают держать бизнес под контролем. При этом покупать и обслуживать оборудование не нужно, оно находится на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. Цифровые сервисы для частных абонентов «Ростелеком» активно внедряет и развивает новые решения для частных клиентов. Среди них цифровой видеосервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов и другого видеоконтента. Сервис доступен на любом экране — от домашнего телевизора до смартфона. Кроме этого, у жителей края востребованы такие сервисы оператора, как видеонаблюдение, «Умный дом», «Ростелеком Ключ», а также мобильная связь под брендом «Ростелеком». «Мы постоянно собираем пользовательский опыт о наших новинках. Продуктовый офис оперативно вносит изменения, которые улучшают качество наших решений. Поэтому их популярность год от года растет», — прокомментировал С­ергей Лавренюк.