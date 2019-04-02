Технический регламент Таможенного Союза 004/2011 распространяется на низковольтное оборудование, номинальное напряжение которого составляет 50−1000 В и которое выпускается в государствах ЕАЭС. На данную продукцию нужно иметь сертификат или декларацию соответствия.

Сертификат ТР ТС на низковольтное оборудование - где и как получить?

Требования технического регламента

Техрегламент ТС 004/2011 устанавливает стандарты качества и безопасности низковольтного оборудования. Оценка соответствия проводится в виде сертификации или декларирования. Несоблюдение требования техрегламента влечет административные наказания.

Сертификат — это бланк с регистрационным номером и несколькими степенями полиграфической защиты. Ответственность за содержащуюся в сертификате информацию ложится на плечи сертификационного органа. Декларация заполняется на листе бумаги формата А4 — в данном случае за достоверность данных в разрешении отвечает непосредственно заявитель.

Перечни продукции

Сертификат ТР ТС 004/2011 требуется на такие виды низковольтного оборудования, как:

устройства для зарядки;

блоки питания;

стабилизаторы напряжения;

офисные и домашние компьютеры;

электрифицированные инструменты;

шнуры , кабели , провода;

кабели провода; автоматические выключатели;

распределители электроэнергии;

приборы управления электротехническими установками;

электромузыкальные инструменты;

бытовые электроприборы ( кухонные приборы , фены , щипцы и другие приспособления для ухода за волосами , маникюрные электрические приборы , вибромассажеры , домашние тренажеры , электрообогреватели , машины для вязания и пошива изделий , садовые электроинструменты , электронасосы , удлинители).

Все эти товары включены в перечень Приложения № 3 к техрегламенту. Низковольтное оборудование, не содержащееся в этом списке, подлежит декларированию. При этом важно помнить, что на товары, подлежащие декларированию, можно заказать сертификат, но если оборудование попадает под сертификацию, то получить на нее декларацию нельзя.

Чтобы при оформлении разрешительного акта не возникли недоразумения, лучше заранее проконсультироваться со специалистом сертификационного центра для определения правильной формы оценки соответствия.

Сертификат ТР ТС 004/2011: важная информация

Данный сертификат выдается только предприятиям с постоянной регистрацией в ЕАЭС. Срок действия документа, выдаваемого на серию товаров, составляет 1−5 лет, на партию период не устанавливается. В разрешении указываются:

регистрационный номер;

название органа по сертификации;

сведения о заявителе ( название , фактический и юридический адрес , контакты);

название фактический и юридический адрес контакты); данные на производителя ( название , местонахождения);

название местонахождения); продукция , форма выпуска , ТУ;

форма выпуска ТУ; коды ТН ВЭД ТС;

название техрегламента;

основания выдачи акта ( перечень протоколов испытаний);

перечень протоколов испытаний); срок действия.

При необходимости прописывается дополнительная информация (маркировка, условия хранения и транспортировки). Сертификат заверяется печатью и подписью руководителя сертификационного органа.

Схемы подтверждения соответствия

ТР ТС 004 предусматривает три основные схемы сертификации:

1С для серийной продукции. Предусматривает проведение испытаний и аудит производственных мощностей.

3С для товарной партии. Предполагает проведение лабораторных исследований.

4С для изделия , выпущенного в единственном экземпляре. Для подтверждения его соответствия установленным нормам назначаются лабораторные испытания.

Что нужно подготовить заявителю?

Для получения сертификата ТР ТС 004/2011, заявителю следует предоставить:

копии уставных и регистрационных документов на предприятие;

ТУ ( чертежи , электросхемы);

чертежи электросхемы); правила пользования изделием;

документы на используемые производственные помещения;

контракт на поставку , товаросопроводительные документы ( при импорте).

Процесс оформления документа

Стандартная процедура сертифицирования низковольтного оборудования представляет собой ряд последовательных этапов:

Выбор аккредитованного сертификационного центра , консультация специалиста , обозначение необходимых документов и определение схемы сертификации; Подача заявления и пакета документов; Идентификация изделий и отбор экземпляров для проведения экспертизы в аккредитованной лаборатории; Изучение продукции , выявление соответствия проверяемых критериев действующим стандартам; Аудит производственных мощностей ( если это предусмотрено в схеме); Анализ результатов , заполнение протоколов , составление заключения; Регистрация и выдача разрешения заявителю.

Получить сертификат ТР ТС 004/2011 на производимое, импортируемое или реализуемое низковольтное оборудование можно в аккредитованном сертификационном центре «Гортест Урал».