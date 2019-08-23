Банки вообще отдельная тема с кучей бумаг и прочей волокитой. Для разрешения подобных ситуаций наиболее оптимальным вариантом все чаще становится обращение в микрофинансовую организацию.
Кроме того, сейчас хорошо развито микрокредитование в режиме онлайн, что очень удобно в условиях ограниченного времени. Сайт zmmt.ru — современный и надежный интернет-сервис по подбору и оформлению микрозаймов на самых выгодных для заемщика условиях.
Условия предоставления микрозаймов
Кредиты предоставляются физическим лицам в возрасте от 18 до 75 лет. При этом требований к заемщику для одобрения его запроса совсем немного. Помимо возраста, он должен быть гражданином РФ и иметь зарегистрированный на сайте личный аккаунт. При подаче заявки необходимо указать в ней:
- паспортные данные;
- е-мейл и мобильный номер;
- сумму запрашиваемого займа;
- срок кредитования.
Для удобства пользователей на сайте есть калькулятор микрозаймов, рассчитывающий сумму, которую нужно будет вернуть с учетом процентов.
В общей сложности, на сайте представлено несколько десятков МФО (микрофинансовых организаций), предлагающих займы на различных условиях. Время рассмотрения заявки, как правило, не превышает 15−20 минут. Множество вариантов микрокредита позволяет выбрать наиболее подходящий. Также существуют специальные займы для определенных категорий заявителей — студентов, пенсионеров, безработных и т.п.
Как можно получить микрозайм
Существует три способа получения микрозайма онлайн:
- На банковскую карту. Она может быть дебетовой или кредитной. Полученные на нее от МФО средства можно обналичить через банкомат либо потратить прямо в интернете.
- На банковский счет. Наиболее удобный вариант для тех, кто тратит деньги посредством безналичных расчетов.
- На электронный кошелек. Он может быть самых разных платежных систем — Вебмани, Qiwi, Яндекс-Деньги и ряд других.
В случае одобрения микрозайма, в первом и третьем вариантах деньги переводятся практически мгновенно — это одно из главных преимуществ в сравнении с обычными банковскими кредитами.
Погашение микрокредита
Погашение займа такое же простое, как и получение кредита онлайн через сервис Zaimomat:
- почтовым переводом;
- перечислением с банковской карты;
- через любую электронную платежную систему;
- наличными в отделении одного из банков.
Другие полезные сведения
Периодически на сайте проводятся различные акции, с предоставлением скидок и льготных условий. При необходимости, по электронной почте или телефону можно задать любой связанные с предоставлением займов вопросы. Опытные консультанты подробно ответят на него, а в случае необходимости помогут принять правильное решение.
Агрегатора микрокредитов Zaimomat создан с целью содействия в выборе самого оптимального варианта, благодаря удобному алгоритму анализа всех условий кредитования. А также обеспечения безопасности обращения пользователя в МФО — все микрокредитные организации, представленные в сервисе, состоят в Госреестре.
Сервис zmmt.ru не осуществляет выдачу кредитов и займов, и носит чисто информационный характер.