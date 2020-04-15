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Сервисная выручка Tele2 в салонах связи в Барнауле увеличилась в шесть раз

Tele2 сообщает об итогах работы на рынке неоператорских услуг. Компания увеличила выручку от продажи дополнительных сервисов в розничной сети в Барнауле в шесть раз. Самым быстрорастущим и наиболее востребованным сервисом стали денежные переводы.

Сервисная выручка Tele2 в салонах связи в Барнауле увеличилась в шесть раз.
Сервисная выручка Tele2 в салонах связи в Барнауле увеличилась в шесть раз.
Источник: архив компании Tele2.

Среди финансовых услуг, доступных посетителям салонов Tele2 в Барнауле, самыми быстрорастущими и востребованными сервисами оказались денежные переводы, пополнение банковских карт и электронных кошельков, а также погашение кредитов. По итогам 2019 года сервисная выручка от этих услуг выросла в 5 раз по сравнению с 2018 годом.

В число наиболее прибыльных сервисов за отчетный период вошли также выдача кредитов и страхование абонентского оборудования. Их доля в выручке от неоператорских сервисов составляет 10% и 5% соответственно.

Tele2 предлагает посетителям салонов более 20 различных неоператорских сервисов, начиная от подписки на видеосервисы IVI, Okko и Wink на специальных условиях и заканчивая денежными переводами за границу. Посетители салонов связи могут приобрести авиа- и железнодорожные билеты, а также оформить карту рассрочки «Совесть» (при получении которой в салонах Tele2 предоставляется месяц дополнительной рассрочки у всех партнеров).

В настоящее время сеть салонов связи в регионе продолжает обслуживать клиентов. Сотрудники всех работающих салонов обеспечены масками и антисептиками. Получить консультацию по тарифам и услугам, произвести все операции с номером и счетом, а также приобрести мобильные устройства и аксессуары можно в любом из работающих салонов. Актуальный список доступен на tele2.ru.

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