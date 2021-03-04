Сеть АЗС «Газпромнефть» на 30% увеличила выручку от продажи кофе в 2020 году

Выручка от реализации горячих напитков на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть» в России по итогам 2020 года составила 4,5 млрд рублей, превысив аналогичный показатель 2019 года на 30%. Продажи кофе выросли до 34 млн чашек (+26%). Общая выручка от реализации сопутствующей продукции на российских АЗС сети выросла на 12% и составила 23,4 млрд руб.

Итоги развития сопутствующего бизнеса 2020. Сеть АЗС «Газпромнефть».

В 2020 году сеть «Газпромнефть» совместно с партнерами предоставила автолюбителям новую услугу онлайн-заказа и доставки продовольственных товаров и специализированной продукции на АЗС. Совместные решения с партнерами действуют в Москве и Санкт-Петербурге и планируются к масштабированию в другие регионы деятельности сети. Клиенты сети «Газпромнефть» могут круглосуточно на ряде АЗС приобрести широкий ассортимент товаров магазинов «Утконос» и «220 Вольт». Также на АЗС Москвы и Санкт-Петербурга появилась продукция «ВкусВилла».

Александр Крылов,

директор по региональным продажам «Газпром нефти»:

— Прошедший год серьезно изменил традиционную модель потребления товаров и услуг: клиенты все чаще покупают кофе «на вынос», а также заказывают продукцию с доставкой на дом или в ближайшую удобную точку самовывоза. В этих условиях как раз АЗС стали «точкой притяжения», где одновременно с заправкой автомобиля можно приобрести продукцию кафе, товары первой необходимости и даже забрать доставленный заказ из онлайн-магазина, сэкономив свое время. В 2021 году мы продолжим развивать партнерства, которые повышают ценность нашего бренда и улучшают клиентский опыт на АЗС.

Справка

Сеть АЗС «Газпромнефть» работает в 45 регионах России и насчитывает порядка 1400 станций. Почти на 80% автозаправочных станций сети есть кафе и магазины, реализующие собственную продукцию. В 2020 году сеть «Газпромнефть» завершила сертификацию своих автозаправочных станций на соответствие европейской системе ХАССП. Полученный сертификат гарантирует, что продукты питания, изготавливаемые в кафе на АЗС сети, соответствуют принятым в Европейском союзе принципам безопасности. Изготовленная на АЗС сети «Газпромнефть» продукция также соответствует и российским стандартам качества, что регулярно контролируется специалистами Роспотребнадзора и Россельхознадзора. В сети АЗС работает внутренняя программа производственного контроля, включающая, в том числе, проверки продукции в независимой аккредитованной лаборатории.

В 2020 году сеть АЗС «Газпромнефть» в пятый раз стала лауреатом ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания», получив получила награды в двух номинациях: «Розничные услуги» и «Выбор потребителей».