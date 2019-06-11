Сеть АЗС «Газпромнефть» начинает галактическую игру с клиентами

Специально для пользователей мобильного приложения сети АЗС «Газпромнефть» запущена игра Space.GO. Автомобилисты могут отвечать на вопросы из разных сфер и зарабатывать дополнительные бонусы по программе лояльности «Нам по пути».

Каждая отдельная игра-викторина Space. GO состоит из 10 вопросов по темам истории, искусства, географии, а также включены вопросы из «топливной сферы» — качество топлива, добыча и переработка нефти. Участник увеличивает игровой счет, верно выбирая один из четырех предложенных вариантов ответа.

Эрудиция и широкий кругозор помогут заработать достаточное количество монет для виртуального «захвата» станции (от 600 монет). Чтобы получить двойные бонусы в зависимости от статуса карты программы лояльности при заправке автомобиля на настоящей АЗС — нужно выполнить условие: удерживать игровую станцию Space. GO в течение минимум 3 дней, то есть лучше других претендентов отвечать на вопросы очередной викторины. Владелец виртуальной АЗС будет получать двойное начисление бонусов при заправке топливом на любой станции сети «Газпромнефть» при предъявлении карты лояльности.

Ранее игру выпустили на ограниченный круг пользователей мобильного приложения — в Space. GO сыграли более 10 тыс. человек. Игровой формат вызвал большой интерес: самый активный участник пилотной сборки Space. GO провел в игре в сумме 5 дней. После удачного пилота игра стала доступной для всех скачавших мобильное приложение, у пользователей тестовой версии есть фора — монеты остались на виртуальном счету.

Алексей Бобров,

глава департамента клиентских решений компании «Газпром нефть»:

Все приложения компании разрабатываются внутри самостоятельно, команды взаимодействуют с пользователями и могут быстро вносить изменения. Разработка новых продуктов иногда приводит к неожиданным результатам и, чтобы быть современной и технологичной компанией, нам нужно постоянно тестировать разные форматы взаимоотношений с клиентами. Сейчас мы пробуем совершенно новую для себя форму, потому что верим в успешность геймификации.

На сегодня более 2 миллионов пользователей установили мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть».

Подробные условия и правила участия в игре-викторине Space. GO смотрите на сайте www.gazprom-neft.ru.