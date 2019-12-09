Сеть АЗС «Газпромнефть» расширяет свое присутствие на Алтае

Сеть АЗС «Газпромнефть» в Алтайском крае прирастает станциями: новая открылась 5 декабря в Барнауле. Это 34-я автозаправочная станция сети в регионе, в 2020 году начнут работу еще четыре.

Новая автозаправочная станция сети «Газпромнефть» открылась в Барнауле на улице Загородной, 119. Водители могут заправиться АИ-92, АИ-95, премиальным G-Drive 95, улучшенным «Дизелем Опти», а также сжиженным углеводородным газом (СУГ). Все топливо поставляется с Омского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти».

Станция работает по системе пост-оплаты: клиенты сначала заправляют автомобили, а затем оплачивают топливо наличными или банковской картой. Благодаря этой системе время пребывания на АЗС сокращается вдвое. Для удобства клиентов на АЗС размещены три заправочных островка и дополнительный островок СУГ. На станции доступны дополнительные сервисы, водители могут воспользоваться услугами заправщика, бесплатным Wi-Fi, подкачать шины, помыть стекла и фары автомобиля, приобрести товары в дорогу — в магазине их более полутора тысяч наименований. На АЗС работает фирменное Drive Cafe, где можно купить свежую выпечку и натуральный кофе, рецепт которого можно настроить по своему вкусу в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть».

На всех станциях сети «Газпромнефть» действует программа лояльности «Нам по пути». Ее участники получают бонусы, которыми можно расплачиваться за топливо и сопутствующие товары на станциях сети «Газпромнефть» по всей стране.

Проложить путь до ближайшей станции можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении «Сеть АЗС Газпромнефть», доступном для Android и iOS.