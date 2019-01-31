Сеть АЗС «Газпромнефть» сделала благотворительность частью жизни каждого клиента

За 2 месяца более 3 млн человек приняли участие в благотворительной кампании, узнали о работе фонда и смогли сделать доброе дело, просто выпив чай или кофе на заправке. В Топ-5 «добрых регионов» вошли Московская область, Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск и Ярославль, где автолюбители выпили 1,8 млн чашек кофе и чая.
Общие итоги акции поразительны: 3 707 341 купленных напитков и 18 536 705 рублей, перечисленных на благотворительность.
Собранные средства помогут в реализации двух программ Фонда Хабенского: «Знать и не бояться» и «Помощь медицинским учреждениям», направленных на развитие системы ранней диагностики опухолей головного мозга, профессиональную подготовку врачей в регионах и поставку высокотехнологичного медицинского оборудования и расходных материалов в те федеральные медицинские учреждения, где ежегодно проходят лечение и реабилитацию дети с опухолями головного мозга.
Александр Крылов,
директор дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть»:
Приобщить людей к благотворительности и сделать ее частью повседневной жизни клиентов без дополнительных затрат с их стороны — такую цель мы ставили перед собой в благотворительной кампании «Дарю мечту». Кофе — флагманский продукт Drive Café на АЗС «Газпромнефть», а поверхность стаканчиков — эффективный канал коммуникации, к использованию которого мы относимся ответственно.
Константин Хабенский:
Конечно, такие масштабные акции, вовлекающие в благотворительность миллионы людей по всей стране, случаются нечасто. Но когда это происходит, мы можем быть уверены: наших сторонников, людей, которые поняли, как это может быть просто — помогать другим, людей, которые теперь всегда будут думать «а что еще я могу сделать для того, кто в беде?» стало в разы больше. И акция «Дарю мечту» — именно такой случай. Я и моя команда говорим спасибо всем, благодаря кому эта акция состоялась, и каждому, кто принял в ней участие.