Сеть АЗС «Газпромнефть» сделала благотворительность частью жизни каждого клиента

Сеть АЗС «Газпромнефть» и Благотворительный Фонд Константина Хабенского подвели итоги благотворительной кампании «Дарю мечту» . С 15 ноября 2018 года по 15 января 2019 года сеть АЗС «Газпромнефть» перечисляла 5 рублей с каждого купленного в Drive Café напитка в стаканчике в Благотворительный Фонд Константина Хабенского для помощи детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга.

За 2 месяца более 3 млн человек приняли участие в благотворительной кампании, узнали о работе фонда и смогли сделать доброе дело, просто выпив чай или кофе на заправке. В Топ-5 «добрых регионов» вошли Московская область, Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск и Ярославль, где автолюбители выпили 1,8 млн чашек кофе и чая.

Общие итоги акции поразительны: 3 707 341 купленных напитков и 18 536 705 рублей, перечисленных на благотворительность.

Собранные средства помогут в реализации двух программ Фонда Хабенского: «Знать и не бояться» и «Помощь медицинским учреждениям», направленных на развитие системы ранней диагностики опухолей головного мозга, профессиональную подготовку врачей в регионах и поставку высокотехнологичного медицинского оборудования и расходных материалов в те федеральные медицинские учреждения, где ежегодно проходят лечение и реабилитацию дети с опухолями головного мозга.

Александр Крылов,

директор дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть»:

Приобщить людей к благотворительности и сделать ее частью повседневной жизни клиентов без дополнительных затрат с их стороны — такую цель мы ставили перед собой в благотворительной кампании «Дарю мечту». Кофе — флагманский продукт Drive Café на АЗС «Газпромнефть», а поверхность стаканчиков — эффективный канал коммуникации, к использованию которого мы относимся ответственно.

Константин Хабенский: