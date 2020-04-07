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Сеть АЗС «Газпромнефть» возвращает 2 рубля с каждого литра

Во время проведения мер против распространения коронавируса многим в силу обстоятельств приходится совершать поездки на автомобиле. С каждого заправленного литра топлива сеть АЗС «Газпромнефть» возвращает им по 2 рубля бонусами программы лояльности «Нам по пути».

ПАО «Газпром нефть»

С 4 по 30 апреля всем автомобилистам, заправляющимся на АЗС сети «Газпромнефть», будут возвращать по 2 рубля с каждого купленного литра топлива в виде бонусов программы лояльности «Нам по пути». Полученными бонусами можно в течение года оплатить топливо, а также товары кафе и магазинов на любой АЗС сети «Газпромнефть». Предложение действует на все виды бензина и дизельного топлива, а также СУГ на АЗС сети «Газпромнефть» в России.

ПАО «Газпром нефть»

«Нам по пути» — одна из самых многочисленных программ лояльности: в ней участвуют более трети российских автомобилистов. За каждую покупку на АЗС сети «Газпромнефть» они получают бонусные баллы, которыми затем можно оплатить топливо или товары кафе и магазинов на АЗС.

Напоминаем, что врачи рекомендуют избегать людных мест и по возможности реже пользоваться бумажными деньгами. С помощью мобильного приложения АЗС «Газпромнефть» вы можете оплачивать топливо, не выходя из автомобиля. Оставаясь в машине при заправке, вы проявляете заботу по отношению к себе и к окружающим.

ПАО «Газпром нефть»

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