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Сеть «Газпромнефть» модернизирует торговые залы АЗС

В 2018 году «Газпромнефть» провела реновацию торговых залов 97 АЗС. Изменения увидели клиенты сети в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде, Ярославле, Екатеринбурге, Красноярске, а также в ряде городов Краснодарского края и Северо-Западного региона России.

Торговый зал АЗС.
Торговый зал АЗС.
Сеть «Газпромнефть»

В 2018 году торговые залы почти сотни АЗС «Газпромнефти» получили новое оформление. Их интерьер был полностью обновлен в соответствии с актуальным фирменным стилем сети. Одновременно на станциях была проведена модернизация торгового оборудования, систем вентиляции, кондиционирования и электроснабжения, санитарных зон.

Олег Кузьменков,
руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России и странах СНГ:

Программа реновации торговых залов проходит на полноформатных АЗС сети «Газпромнефть» как в городах, так и на трассах, где сделана ставка на развитие сопутствующих товаров и услуг. Одна из целей программы — повысить эффективность работы станций за счет стимулирования импульсных покупок, чему способствует оптимизированная планировка торговых залов с увеличенной зоной кафе.

Торговый зал АЗС.
Торговый зал АЗС.
Сеть «Газпромнефть»

Опросы показали, что автомобилисты положительно оценивают новый внешний вид торговых залов станций. Средняя оценка изменений составила 4,7 баллов из 5,0 возможных, при этом 77% опрошенных оценивают прошедшие изменения на 5 баллов. 78−81% опрошенных согласились с тем, что к АЗС после реновации полностью подходят такие характеристики, как «современная», «комфортная», «стильная», «удобная». Доля клиентов, дающих наивысшую оценку АЗС, выросла с 40% до 81%. 5% опрошенных заявили, что будут заезжать заправляться на обновленную станцию чаще, чем раньше.

Программа реновации торговых залов АЗС сети «Газпромнефть» продолжается. В 2019 году в нее включены станции в Центральном, Уральском и Сибирском федеральных округах.

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