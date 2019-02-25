Сеть «Газпромнефть» модернизирует торговые залы АЗС

В 2018 году торговые залы почти сотни АЗС «Газпромнефти» получили новое оформление. Их интерьер был полностью обновлен в соответствии с актуальным фирменным стилем сети. Одновременно на станциях была проведена модернизация торгового оборудования, систем вентиляции, кондиционирования и электроснабжения, санитарных зон.
Олег Кузьменков,
руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России и странах СНГ:
Программа реновации торговых залов проходит на полноформатных АЗС сети «Газпромнефть» как в городах, так и на трассах, где сделана ставка на развитие сопутствующих товаров и услуг. Одна из целей программы — повысить эффективность работы станций за счет стимулирования импульсных покупок, чему способствует оптимизированная планировка торговых залов с увеличенной зоной кафе.
Опросы показали, что автомобилисты положительно оценивают новый внешний вид торговых залов станций. Средняя оценка изменений составила 4,7 баллов из 5,0 возможных, при этом 77% опрошенных оценивают прошедшие изменения на 5 баллов. 78−81% опрошенных согласились с тем, что к АЗС после реновации полностью подходят такие характеристики, как «современная», «комфортная», «стильная», «удобная». Доля клиентов, дающих наивысшую оценку АЗС, выросла с 40% до 81%. 5% опрошенных заявили, что будут заезжать заправляться на обновленную станцию чаще, чем раньше.
Программа реновации торговых залов АЗС сети «Газпромнефть» продолжается. В 2019 году в нее включены станции в Центральном, Уральском и Сибирском федеральных округах.