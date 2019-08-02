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Сеть «Газпромнефть» продала более 6,5 млн литров топлива через собственное мобильное приложение АЗС. GO

С момента запуска в декабре 2018 года АЗС. GO с помощью онлайн-сервиса реализовано 6,6 млн литров бензина и дизельного топлива. Уровень продаж через мобильное приложение с января по июль 2019 года вырос в 70 раз и достиг показателя 1,5 млн литров в месяц. Число пользователей сервиса превышает 200 тысяч автолюбителей. Услуга по заправке автомобиля через мобильное приложение доступна на большинстве АЗС сети «Газпромнефть» во всех регионах присутствия.

Мобильное приложение АЗС.GO
Мобильное приложение АЗС.GO
Архив компании «Газпромнефть»

АЗС.GO — собственная разработка компании. Приложение работает на платформах Android и iOS. Использование АЗС. GO позволяет сократить время заправки автомобиля на АЗС в 1,5−2 раза. Приложение помогает клиенту создавать заказ по количеству литров или на определенную сумму. Автомобилист может оплатить топливо, не выходя из машины, с помощью привязанной банковской карты, ApplePay, бонусами программы лояльности «Нам по пути». В АЗС. GO предусмотрена функция поиска ближайшей автозаправочной станции по местоположению и ценам на топливо.

«Мы активно занимаемся развитием цифровых продуктов, потому что мы видим большую потребность в них у наших клиентов. Вместе с партнерами создаем „бесшовный“ продукт банка и ретейла. Кэшбэк в мобильном приложении АЗС. GO, которое дает возможность не только быстро и без очередей оплатить топливо, но и значительно сэкономить, что стимулирует клиентов пользоваться сервисом, формируя новые паттерны поведения», — рассказал глава департамента клиентских решений компании «Газпром нефть» Алексей Бобров.

Активное развитие приложения стало возможным, в том числе, благодаря партнерству с платежной системой «Мир», соглашение с которой было подписано на ПМЭФ-2019. Благодаря сотрудничеству «Газпром нефти» и ПС «Мир» держатели национальных платежных карт получили возможность возврата повышенного кэшбека при покупке моторного топлива через приложение АЗС.GO.

«Мы вместе с АЗС „Газпромнефть“ разработали выгодное предложение для автовладельцев — объединили современный способ оплаты и кэшбэк в размере 10%. У многих держателей национальных платежных карт уже сформировалась привычка оплачивать топливо безналично и получать кэшбэк. Поскольку предложение получило большой отклик, было принято решение продлить акцию до конца года», — отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Справка

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции компании «Газпром нефть» на оптовом и розничном рынках Западной Сибири и центральной части России.

Платежная система «Мир» — российская национальная платёжная система. Её участниками являются 310 банков, практически все они уже осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются выпуском карт «Мир». Выпущено уже 62 млн карт. Карты принимаются за рубежом, в том числе за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами; выпускаются карты «Мир"-Maestro, «Мир"-UnionPay и «Мир"-JCB.

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