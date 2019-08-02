Сеть «Газпромнефть» продала более 6,5 млн литров топлива через собственное мобильное приложение АЗС. GO

С момента запуска в декабре 2018 года АЗС. GO с помощью онлайн-сервиса реализовано 6,6 млн литров бензина и дизельного топлива. Уровень продаж через мобильное приложение с января по июль 2019 года вырос в 70 раз и достиг показателя 1,5 млн литров в месяц. Число пользователей сервиса превышает 200 тысяч автолюбителей. Услуга по заправке автомобиля через мобильное приложение доступна на большинстве АЗС сети «Газпромнефть» во всех регионах присутствия.

АЗС.GO — собственная разработка компании. Приложение работает на платформах Android и iOS. Использование АЗС. GO позволяет сократить время заправки автомобиля на АЗС в 1,5−2 раза. Приложение помогает клиенту создавать заказ по количеству литров или на определенную сумму. Автомобилист может оплатить топливо, не выходя из машины, с помощью привязанной банковской карты, ApplePay, бонусами программы лояльности «Нам по пути». В АЗС. GO предусмотрена функция поиска ближайшей автозаправочной станции по местоположению и ценам на топливо.

«Мы активно занимаемся развитием цифровых продуктов, потому что мы видим большую потребность в них у наших клиентов. Вместе с партнерами создаем „бесшовный“ продукт банка и ретейла. Кэшбэк в мобильном приложении АЗС. GO, которое дает возможность не только быстро и без очередей оплатить топливо, но и значительно сэкономить, что стимулирует клиентов пользоваться сервисом, формируя новые паттерны поведения», — рассказал глава департамента клиентских решений компании «Газпром нефть» Алексей Бобров.

Активное развитие приложения стало возможным, в том числе, благодаря партнерству с платежной системой «Мир», соглашение с которой было подписано на ПМЭФ-2019. Благодаря сотрудничеству «Газпром нефти» и ПС «Мир» держатели национальных платежных карт получили возможность возврата повышенного кэшбека при покупке моторного топлива через приложение АЗС.GO.

«Мы вместе с АЗС „Газпромнефть“ разработали выгодное предложение для автовладельцев — объединили современный способ оплаты и кэшбэк в размере 10%. У многих держателей национальных платежных карт уже сформировалась привычка оплачивать топливо безналично и получать кэшбэк. Поскольку предложение получило большой отклик, было принято решение продлить акцию до конца года», — отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Справка

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции компании «Газпром нефть» на оптовом и розничном рынках Западной Сибири и центральной части России.

Платежная система «Мир» — российская национальная платёжная система. Её участниками являются 310 банков, практически все они уже осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются выпуском карт «Мир». Выпущено уже 62 млн карт. Карты принимаются за рубежом, в том числе за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами; выпускаются карты «Мир"-Maestro, «Мир"-UnionPay и «Мир"-JCB.