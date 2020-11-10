Зима будет по-настоящему уютной, если обновить интерьер или наконец-то доделать ремонт в квартире. Для этого есть прекрасный повод. В гипермаркете « Формула М2 » сделали переоценку в пользу покупателей — цены на все товары существенно снизились.

Например, обои виниловые на флизелиновой основе раньше стоили 990 рублей, а теперь их можно купить от 599. Штукатурку Knauf Rotband — за 499 рублей вместо 540, а керамическую плитку Azori — за 499 рублей вместо 580.*

В гипермаркете «Формула М2» более 40 000 самых разных товаров для строительства и ремонта. Больше никуда ездить не надо, всё, что нужно, покупайте в одном месте.

Выбирать необходимое можно на сайте formulam2.ru. Сухие строительные смеси, тепло- и звукоизоляционные материалы, гипсокартон, крепежные изделия, строительные материалы (асбест, кирпич, сайдинг, щебень и многое другое), пиломатериалы, обои, мебель, лаки и краски, различные светильники, сантехника, интерьерный декор, диваны, шкафы, инструменты, автотовары, даже посуда и тысячи других товаров — невозможно перечислить все, что есть в гипермаркете.

Заказ можно оформить на сайте с доставкой до двери. Сотрудники гипермаркета привезут все в целости и сохранности в любую точку города и поднимут на нужный этаж, даже если в доме нет грузового лифта.

«Формула М2» работает больше 20 лет и объединяет магазины в трех городах Сибири, в которых ежемесячно покупают 2 миллиона человек. В Барнауле работают 2 филиала по следующим адресам: проспект Космонавтов 6 г и Павловский тракт 49/3.

Гипермаркет полностью заботится о покупателе, поэтому предлагает много важных и необходимых услуг. Если вы закончили ремонт, в течение 101 дня с момента покупки вы можете вернуть нераспакованный товар обратно в «Формула М2». Хороший повод закончить ремонт побыстрее. Также в гипермаркетах можно попросить распилить столешницы, подоконники, ДСП, ДВП и другие материалы. Кроме этого, «Формула М2» предлагает услугу колеровки лакокрасочных материалов.

Строительный гипермаркет «Формула М2» Космонавтов проспект 6 г ( ТВК Республика)

ТВК Республика) Павловский тракт 49/3 Сайт: formulam2.ru Тел. 8 (800) 775−9000 ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД», ОГРН: 1035403640030, 630090 г. Новосибирск ул. Кутателадзе, д. 4 оф. 7.

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