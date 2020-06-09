Сеть Ярче! запустила бесплатную доставку продуктов в Барнауле

На виртуальных прилавках ассортимент розничных магазинов по привлекательным ценам:
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- хлеб, выпечка и готовые блюда;
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В приложениях Ярче Плюс удобная навигация по разделам и типам товаров. Можно создать свой список избранного и отслеживать состояние заказа.
Безопасная и удобная доставка
Больше не нужно носить тяжелые сумки, ваши покупки будут доставлены к порогу дома.
Все курьеры Ярче Плюс соблюдают масочный режим, а оплата осуществляется только картами через терминал.
Как заказать в Ярче Плюс
Скачайте приложение или зайдите на сайт Ярче Плюс. Выберете город и адрес доставки. Добавьте товары в корзину, затем уточните временной интервал доставки и ожидайте курьера!
Оперативная поддержка и ответы на все вопросы в сообществах Ярче Плюс:
Оставайтесь дома. Ярче Плюс бесплатно доставит всё, к чему вы привыкли!
* Информация действительна на момент публикации. ООО «Камелот-А», 634057, г. Томск, проспект Мира, дом 20, ОГРН 1077017026580