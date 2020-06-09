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Сеть Ярче! запустила бесплатную доставку продуктов в Барнауле

Бесплатная доставка продуктов из супермаркетов «Ярче!» открылась в Барнауле. Минимальная сумма заказа — всего 500 рублей*, а оплата при получении. Заказать продукты можно на сайте Ярче Плюс или через приложение. Доставка осуществляется в день заказа (при наличии свободных курьеров).

ООО «Камелот-А»

На виртуальных прилавках ассортимент розничных магазинов по привлекательным ценам:

  • продукты питания: от мяса, птицы и рыбы до молочных продуктов, деликатесов и мороженого;
  • всегда свежие фрукты и овощи;
  • хлеб, выпечка и готовые блюда;
  • детские товары;
  • товары для ваших любимцев;
  • бытовая химия.
ООО «Камелот-А»

В приложениях Ярче Плюс удобная навигация по разделам и типам товаров. Можно создать свой список избранного и отслеживать состояние заказа.

Безопасная и удобная доставка

Больше не нужно носить тяжелые сумки, ваши покупки будут доставлены к порогу дома.

Все курьеры Ярче Плюс соблюдают масочный режим, а оплата осуществляется только картами через терминал.

Как заказать в Ярче Плюс

Скачайте приложение или зайдите на сайт Ярче Плюс. Выберете город и адрес доставки. Добавьте товары в корзину, затем уточните временной интервал доставки и ожидайте курьера!

ООО «Камелот-А»

Оперативная поддержка и ответы на все вопросы в сообществах Ярче Плюс:

Оставайтесь дома. Ярче Плюс бесплатно доставит всё, к чему вы привыкли!

* Информация действительна на момент публикации. ООО «Камелот-А», 634057, г. Томск, проспект Мира, дом 20, ОГРН 1077017026580

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