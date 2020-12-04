Сетевые программы АлтГУ в рамках проекта «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая» названы лучшими практиками Университета ШОС

В рамках XIII Недели образования государств-членов ШОС «Образование без границ» на базе РУДН состоялось заседание национального ректората Университета ШОС.

В докладе проректора РУДН по международной деятельности Ларисы Ефремовой были представлены основные решения по развитию сетевого Университета ШОС, которые были обсуждены и приняты на Первом заседании Координационного совета УШОС в июне 2020 г., в том числе о расширении спектра направлений подготовки и состава вузов-участников сетевого университета.

В числе лучших практик российских университетов-участников УШОС были отмечены сетевые программы Алтайского государственного университета, в том числе новые программы 2021 г., разработанные в рамках проекта «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности».

Пресс-служба АлтГУ

В выступлениях представителей национального ректората и вузов-координаторов направлений была также отмечена активность Алтайского государственного университета как по совместной подготовке в рамках УШОС в целом, так и по отдельным направлениям «регионоведение», «экономика», «экология», «IT-технологии».

Участники заседания обсудили также проблемные вопросы, связанные с эффективностью государственной поддержки обучения студентов в рамках программ УШОС, развития подготовки по новым направлениям, обеспечения междисциплинарного характера совместных программ, информационной поддержки и продвижения сетевого университета.