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Сезон «Осень-зима» с новым магазином «Трэйс»

В ТРЦ «Пионер» пополнение обувного ассортимента — магазин «Трэйс family». Туфли, ботинки, сапоги, спортивная обувь, а ещё сумки и другие аксессуары ждут вас на 3-м этаже торгового центра.

Магазин «Трэйс family».
Магазин «Трэйс family».
Фото предоставлено рекламодателем

Ассортимент ориентирован в основном на классику, строгие цвета и простой комфортный дизайн — то, что нужно для повседневной городской жизни. Но есть и смелые, яркие модели для особых случаев или контрастных решений в вашем гардеробе.

Магазин «Трэйс family».
Магазин «Трэйс family».
Фото предоставлено рекламодателем

Визитная карточка магазина — гибкая ценовая политика. Обувь и аксессуары из натуральной кожи и модели из эко-кожи (более качественный аналог искусственной кожи) образуют модельный ряд на любой вкус и кошелёк. Регулярные поступления новых коллекций позволят вам идти в ногу с мировыми модными тенденциями.

Магазин «Трэйс family».
Магазин «Трэйс family».
Фото предоставлено рекламодателем

В дополнение к купленной паре обуви рекомендуем присмотреть средства по уходу за обувью и удобные стельки. Ведь осень — весьма капризный сезон, во время которого к вашим любимым ботинкам или сапогам стоит относиться с особым трепетом. Тогда они будут радовать вас много сезонов! Опытные консультанты помогут вам выбрать сопутствующие товары для ваших обувных обновок.

Магазин «Трэйс family».
Магазин «Трэйс family».
Фото предоставлено рекламодателем

Самое время побывать в новом магазине «Трэйс» и побаловать себя красивой и качественной обувью!

Ждем вас!

Магазин «Трэйс family».
Магазин «Трэйс family».
Фото предоставлено рекламодателем

ТРЦ «Пионер»

Адрес: г. Барнаул, Ленина проспект, 102в

Сайт: pioneermall.ru

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