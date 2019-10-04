Сезон «Осень-зима» с новым магазином «Трэйс»

Ассортимент ориентирован в основном на классику, строгие цвета и простой комфортный дизайн — то, что нужно для повседневной городской жизни. Но есть и смелые, яркие модели для особых случаев или контрастных решений в вашем гардеробе.
Визитная карточка магазина — гибкая ценовая политика. Обувь и аксессуары из натуральной кожи и модели из эко-кожи (более качественный аналог искусственной кожи) образуют модельный ряд на любой вкус и кошелёк. Регулярные поступления новых коллекций позволят вам идти в ногу с мировыми модными тенденциями.
В дополнение к купленной паре обуви рекомендуем присмотреть средства по уходу за обувью и удобные стельки. Ведь осень — весьма капризный сезон, во время которого к вашим любимым ботинкам или сапогам стоит относиться с особым трепетом. Тогда они будут радовать вас много сезонов! Опытные консультанты помогут вам выбрать сопутствующие товары для ваших обувных обновок.
Самое время побывать в новом магазине «Трэйс» и побаловать себя красивой и качественной обувью!
Ждем вас!
ТРЦ «Пионер»
Адрес: г. Барнаул, Ленина проспект, 102в
Сайт: pioneermall.ru
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