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Сезонные одежда и обувь по цене проезда в транспорте: распродажа «Все по 10, 20, 50 и 100 рублей» пройдет с 4 по 6 декабря

Каждый месяц Благотворительный секонд-хенд Charity Market радует покупателей масштабной распродажей, где стильные вещи от знаменитых брендов можно приобрести за благотворительный взнос от 10 до 100 рублей.

Фото предоставлено заказчиком
На распродажу попадают вещи только в хорошем состоянии, со степенью износа менее 10%. В ассортименте есть женская, мужская и детская одежда и обувь, различные аксессуары, книги, игрушки, посуда и предметы интерьера. Вещи добавляются каждый день распродажи.

За три дня можно обновить весь зимний гардероб и потратить на это всего 200−300 рублей. Среди покупок окажутся, например, джинсы, свитер, праздничное платье и комплект для офиса. Примеры образов, собранных в Charity Market, сотрудники магазина ежедневно показывают в своем Instagram.

Распродажа — это не только выгодные покупки, но и еще и огромная помощь для нуждающихся Алтайского края. Все средства, вырученные в магазине, направляются в Благотворительный фонд «Облака» на реализацию программ по ликвидации нищеты в регионе. Поэтому цены в Charity Market называются благотворительными взносами.

Фото предоставлено заказчиком
Фото предоставлено заказчиком
Фото предоставлено заказчиком

Распродажа пройдет с 4 по 6 декабря по обоим адресам магазина:

  • ул. Пролетарская, 56 (11:00 — 20:00)
  • ул. Лазурная, 19 (11:00 — 20:00)

Обновите гардероб и сделайте доброе дело вместе с Charity Market!

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