Сезонные одежда и обувь по цене проезда в транспорте: распродажа «Все по 10, 20, 50 и 100 рублей» пройдет с 4 по 6 декабря

За три дня можно обновить весь зимний гардероб и потратить на это всего 200−300 рублей. Среди покупок окажутся, например, джинсы, свитер, праздничное платье и комплект для офиса. Примеры образов, собранных в Charity Market, сотрудники магазина ежедневно показывают в своем Instagram.
Распродажа — это не только выгодные покупки, но и еще и огромная помощь для нуждающихся Алтайского края. Все средства, вырученные в магазине, направляются в Благотворительный фонд «Облака» на реализацию программ по ликвидации нищеты в регионе. Поэтому цены в Charity Market называются благотворительными взносами.
Распродажа пройдет с 4 по 6 декабря по обоим адресам магазина:
- ул. Пролетарская, 56 (11:00 — 20:00)
- ул. Лазурная, 19 (11:00 — 20:00)
Обновите гардероб и сделайте доброе дело вместе с Charity Market!