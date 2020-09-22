СГК будет заниматься теплоснабжением барнаульского Научного городка

С начала отопительного сезона 2020−2021 год Сибирская генерирующая компания берет на обслуживание котельную и 6,7 км тепловых сетей поселка Научный городок, находящегося в пригороде Барнаула. Компания будет отвечать за теплоснабжение поселка.

22 сентября энергетики начали запускать оборудование котельной в работу. Необходимый запас угля и материалов для начала отопительного периода сформирован. После того, как котельная выйдет на нормативные параметры работы, в домах жители смогут получать горячую воду. Для этого необходимо будет включить в работу индивидуальные тепловые пункты.

К теплоснабжению и горячему водоснабжению от этой котельной подключены 17 многоквартирных домов, 11 бюджетных организаций и 12 прочих зданий. Всего порядка 2 100 жителей.

Этим потребителям необходимо заключить договоры теплоснабжения с АО «Барнаульская генерация», которое входит в группу компаний СГК, в течение 10 дней с даты получения уведомления. Получить консультацию по этому вопросу можно: через систему электронного документооборота (СБИС, ДИАДОК) — для УК и ТСЖ.

По электронной почте: mailto:bfstk@sibgenco.ru или ShpaginaIA@sibgenco.ru. По телефонам: 8 ( 3852) 599−409 или 8 923 726 4879. По почте на адрес: 656056 , г. Барнаул , ул. Гоголя , 36.

Передавать показания счетчиков по горячей воде население теперь сможет по телефону: 8 (3852) 43-22-22 или через личный кабинет Системы «Город», а платежные документы будут предоставляться дистанционно:

по электронному документообороту ( системы Сбис , Диадок);

системы Сбис Диадок); через личный кабинет на сайте СГК для юридических лиц и личный кабинет Системы

«Город» для физических лиц;

на электронную почту;

высылаться почтой на адрес , указанный в договоре , согласно запроса.

Также дистанционно можно будет оплачивать услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения: