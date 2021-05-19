СГК начала ремонты еще четырех участков тепловых сетей Барнаула

В середине мая энергетики начали в Барнауле обновление трубопроводов на четырех объектах в Железнодорожном, Индустриальном и Октябрьском районах. Работы ведутся на трех участках магистральных теплосетей — на улицах Попова, Деповской и малом Павловском тракте, а также на одном квартальном — на улице Германа Титова.

На нечетной стороне улицы Попова, в районе административного здания № 181, специалисты подрядной организации ООО «БСР» приступили к техническому перевооружению теплосети диаметром 800 мм. Работы будут проводиться в два этапа. Сначала специалисты заменят вертикальную часть компенсатора, который помогает трубопроводу переносить деформацию стали при изменениях температуры сетевой воды. Второй этап — замена несущих конструкций вертикального компенсатора и трубопроводов в канале. Всего на объекте будет переложено 275,2 метра старых коммуникаций.

На нечетной стороне улицы Деповской, в районе пересечения с проспектом Строителей, подрядная организация ООО «РегионЭнергоСтрой» начала земляные работы. Чтобы заменить 427 метров магистральной тепловой сети диаметром 700 мм, энергетикам придется ограничивать движение транспорта. Движение будет закрыто в следующие сроки:

с 08:00 11 мая до 22:00 3 июня — полностью по проезжей части улицы Деповской в районе дома № 26 , а также по ½ проезжей части четной стороны проспекта Строителей в районе дома № 8;

а также по ½ проезжей части четной стороны проспекта Строителей в районе дома № 8; с 22:00 4 июня до 08:00 7 июля — по ½ проезжей части четной и нечетной сторон проспекта Строителей в районе домов № 8 и № 9 , для демонтажа трамвайных линий с остановом трамваев;

для демонтажа трамвайных линий с остановом трамваев; с 08:00 8 июня до 22:00 23 июня — по ½ проезжей части нечетной стороны проспекта Строителей в районе дома № 9;

с 08:00 15 июня до 22:00 15 июля — частично по проезжей части нечетной стороны улицы Деповской от дома № 21 до «Детской городской больницы № 1».

Тепловые сети на этом участке расположены в проходном канале, поэтому энергетики также заменят плиты перекрытия этого канала под проезжей частью проспекта Строителей.

В районе малого Павловского тракта, около дома № 269, специалисты ООО «РегионЭнергоСтрой» начали капитальный ремонт магистральной тепловой сети диаметром 1000 мм. Трубопроводы на участке проложены глубже норматива, поэтому придется делать траншею до пяти метров глубиной, чтобы заменить 178 метров теплосетей. Во время ремонта отрезка, который пересекает проезжую часть малого Павловского тракта, движение по дороге будет закрыто. Малый Павловский тракт в районе дома № 269 будет недоступен для проезда:

с 08:00 20 мая до 08:00 3 июня. Движение автобусов маршрута № 47 в этот период будет организовано по следующей схеме: …проспект Строителей — Павловский тракт — съезд на малую проезжую часть Павловского тракта в районе здания № 154 ( АЗС) — проезжая часть малого Павловского тракта и далее по обычному маршруту. В обратном направлении без изменения.

Подрядная организация ООО «Приборы учета» начала реконструкцию внутриквартальной тепловой сети на улице Германа Титова, в районе сквера им. Германа Титова и сквера Химиков. Там специалисты обновят 697 метров тепловых сетей, это самый протяженный участок замены в 2021 году, увеличив их диаметр со 100 до 200 мм. Изменение диаметра повысит пропускную способность, а значит, новые дома и потребители смогут без проблем подключаться к этой внутриквартальной тепловой сети и получать ресурс в полном объеме. Ремонт пройдет без ограничения движения транспорта.