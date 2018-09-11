СГК направит на обновление систем аспирации и пожаротушения Бийской ТЭЦ более 45 млн рублей

Сибирская генерирующая компания приступила к завершающему этапу реализации проекта по реконструкции системы аспирации и пожаротушения цеха топливоподачи Бийской ТЭЦ. Это позволит улучшить условия труда сотрудников этого подразделения станции благодаря повышению качества очистки воздуха от пыли и примесей.

Данный инвестиционный проект реализуется на станции с 2011 года и будет завершен в 2019 году. В 2018—2019 компания вложит в него более 45 млн рублей.

Бийская ТЭЦ работает на угле, поэтому основной упор в системе охраны труда здесь делают на снижение факторов влияния угольной пыли на условия труда, а также на исключение возгорания топлива при его транспортировке и подготовке к сжиганию.

В текущем году бийские энергетики планируют перейти к завершающей стадии монтажа дополнительных сегментов системы аспирации и восстановлению вентиляции на всем тракте топливоподачи. Таким образом, все узлы пересыпки ленточных конвейеров, здания дробильных корпусов и бункерные галереи конвейеров будут оснащены автоматизированными системами пылеулавливания и вентиляции. Это позволит своевременно производить так называемую мокрую очистку производственных помещений.

Новые защитные системы значительно уменьшат концентрацию аспирационных выбросов на объектах, снизят накопление топливной пыли, и, как следствие, улучшат условия труда персонала топливоподачи Бийской ТЭЦ. Реконструкция аспирации также позволит сократить количество внезапных отказов работы оборудования, связанных с интенсивным абразивным износом механизмов. В совокупности эти факторы положительно скажутся на показателях надежности и безопасности работы станционного оборудования.

В рамках реализации проекта уже внедрена и хорошо зарекомендовала себя в эксплуатации автоматическая установка водяного пожаротушения тракта топливоподачи, усиливающая противопожарную защиту ленточных конвейеров Бийской ТЭЦ. Установка позволяет в автоматическом режиме по инфракрасному излучению обнаруживать источник возгорания или тления и в течение 10 секунд производить пуск огнетушащего вещества непосредственно в эту зону. Такое техническое решение позволило защитить от возможного пожара ленточные конвейеры общей протяженностью 3230 метров.