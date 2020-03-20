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СГК в Барнауле, Бийске и Рубцовске временно приостанавливает очную работу с потребителями

С 23 марта Сибирская генерирующая компания временно приостанавливает очную работу Центров обслуживания клиентов в Барнауле и Бийске, очный прием в городе Рубцовске. Эта мера вводится для предупреждения распространения коронавируса в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Очный прием приостановлен на неопределенный срок. Но для дальнейшей продуктивной работы компания предлагает использовать различные дистанционные сервисы. Срок обработки обращений и заявлений при этом останется прежним.

Управляющие организации и другие юридические лица, являющиеся потребителями компании в Барнауле и Бийске, в этот период по-прежнему смогут передавать показания узлов учета, в своём личном кабинете на сайте компании. При передаче показаний необходимо прикрепить скан-копию акта снятия показаний, а также отчёт о суточных параметрах теплоносителя (распечатку) узла учёта. Потребители всех трех городов — Барнаула, Бийска и Рубцовска — через этот сервис могут получать платежные документы.

По вопросам регистрации в Личном кабинете или повторного получения сервисной карты с логином и паролем, можно обратиться по электронному адресу:

Также эти адреса доступны для передачи показаний.

Кроме этого, для оперативного получения платежных документов можно воспользоваться сервисом «Электронный документооборот» (системы Сбис и Диадок). При необходимости, по обращению, потребителям платежные документы — счета-фактуры, акты приема-передач, акт сверки — будут высланы по почте, на почтовый адрес, указанный в договоре.

В фойе ЦОКа и офисов компании в этот период будут размещены ящики для приема документов. Все обращения, заявления, полученные через него без личного контакта со специалистом, будут своевременно переданы специалистам в работу и отработаны в срок.

Письма, документы следует направлять по электронной почте:
Заказные письма высылать по адресу:
  • Барнаул — 656056 г. Барнаул ул. Гоголя, 36, офис 100 в;
  • Бийск — 659321 г. Бийск ул. Стахановская д.7;
  • Рубцовск — 658201, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 139.
Обращаться за консультацией, в том числе передать показания по счетчикам горячей воды, потребители могут по телефонам Call -центров:
  • Барнаул — физические лица: 8 (3852) 432−222, юридические лица: 8 (3852) 599−409;
  • Бийск — физические лица: 8 (3854)230−700, юридические лица: 8 (3854) 230−402;
  • Рубцовск — физические, юридические лица 8 (38557) 2−23−65, 8 (38557) 2−23−29.
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