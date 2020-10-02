СГК внедряет уникальную систему контроля качества теплоснабжения в квартирах жителей в режиме онлайн

Сибирская генерирующая компании и Центр инноваций «Инфосистемы Джет» разработали и внедрили комплексную платформу для отслеживания температуры в жилых помещениях. Это одно из первых решений в сфере теплоснабжение, которое может осуществлять удаленный онлайн-мониторинг качества отопления в квартирах.

Платформа основана на технологии интернет-вещей (IIoT) и помогает собирать и обрабатывать данные с тысяч различных устройств. Для этого «Инфосистемы Джет» разработали логгеры (устройства-регистраторы), которые устанавливаются в жилых помещениях, измеряют температуру воздуха и дистанционно передают полученную информацию по Wi-Fi. Автономные температурные датчики измеряют температуру с точностью до ±0.5°C и делают замеры круглосуточно через каждые 5 секунд.

Для внедрения пилотного проекта в отопительном сезоне 2020−2021 годов Сибирская генерирующая компания закупила 5000 логгеров. Она раздаст приборы своим сотрудникам, которые живут в зоне теплоснабжения компании в Новосибирске, Барнауле и Красноярске. По итогам первого, пилотного этапа руководство холдинга примет решение о его тиражировании на другие города присутствия, а также об увеличении количества устройств.

Данные логгеров будут обрабатываться с помощью специальной аналитической платформы, интегрированной с информационными системами СГК. Формируется единая среда данных, используя которую специалисты СГК, начиная со станций, тепловых сетей, сбыта, диспетчерские службы управляющих компаний и Администрации городов получают возможность контроля качества поставляемых ресурсов.

Данные можно анализировать по различным параметрам: температурным диапазонам, границам нормы температуры, суточным или часовым данным, в разрезе города, улицы или дома, с возможностью отображения информации на карте. Это поможет принимать решения по оптимизации режимов тепловых сетей и плавной регулировки температуры в помещениях потребителей, раньше обнаруживать аварии и нарушения в теплоснабжении.

Андрей Горбатенко,

генеральный директор «Сибирской теплосбытовой компании» ( входит в СГК):

СГК нацелена на масштабную цифровизацию теплоснабжения — мы хотим свести в единое информационное пространство все данные, начиная с источников тепловой энергии и заканчивая информацией от каждой квартиры. Это позволит в режиме реального времени получать аналитическую отчетность и использовать при принятии решений. Мы ожидаем, что новая платформа даст нам возможность улучшать качество наших услуг, оперативно реагировать в аварийных ситуациях. Думаю, что опыт СГК может быть полезен и другими компаниям.

Новая IIoT-платформа повысит скорость реакции на изменения комфортных границ температуры в жилых помещениях. В то же время сами жители смогут получать актуальные данные о качестве теплоснабжения и даже влиять на регулировку тепла в своей квартире.

Алексей Сечкин,

директор Центра инноваций «Инфосистемы Джет»: