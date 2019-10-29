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Шеф-повар из Барнаула рассказал, какие блюда должны быть на новогоднем столе

Новогодний стол — это не обязательно оливье, селедка под шубой и бутерброды с икрой. Меню вполне можно разнообразить несложными, но изысканными полезными и сытными блюдами с овощами, зеленью и мясом. Altapress.ru попросил барнаульского шеф-повара Павла Климонтова составить возможное новогоднее меню, которое подойдет и для корпоратива, и для семейного круга.

Павел Климонтов.
Павел Климонтов.

1. Закуски

Кейтеринг Павла Климонтова
Кейтеринг Павла Климонтова
Кейтеринг Павла Климонтова
Кейтеринг Павла Климонтова
Кейтеринг Павла Климонтова
Кейтеринг Павла Климонтова

Павел Климонтов,
шеф-повар, владелец кейтеринга:

В качестве закуски к аперитиву отлично подойдет куриное филе в нежном ломтике бекона на шпажке. Мы поочередно обжариваем закуску сначала на гриле, затем на сковородке. Так из бекона уходит лишний жир, а курица остается сочной. Очень вкусное сочетание даже без специй.

Еще из небольших закусок могу предложить брускетту со слабосоленой семгой, свежим авокадо, творожным сыром, микрозеленью и семенами подсолнуха.

2. Салаты

Кейтеринг Павла Климонтова
Кейтеринг Павла Климонтова
Кейтеринг Павла Климонтова
Кейтеринг Павла Климонтова
Кейтеринг Павла Климонтова
Кейтеринг Павла Климонтова

Павел Климонтов,
шеф-повар, владелец кейтеринга:

Салатов на новогоднем столе должно быть много! Не жалейте зелени и свежих овощей.

Отличным вариантом может стать салат со слабосоленой неркой и перепелиными яйцами, томатами черри, руколой и миксом трав. Такой салат мы заправляем очень нежной заправкой — с соевым соусом, соусом крем-бальзамик, постным маслом и сладкой паприкой.

Также мы предлагаем «салатный» вариант брускетты — тоже со слабосоленой семгой в муссе из авокадо. В его составе творожный сыр, фета и, конечно, авокадо. Все это приправлено микрозеленью и украшено томатами черри.

Самостоятельным сытным блюдом легко может стать салат-ростбиф. Нежное красное мясо лежит на подушке из свежих листьев салата и руколы, грибов, цукини и томатов. Блюдо украшено кружевными чипсами и заправлено брусничным соусом.

3. Основное блюдо

Кейтеринг Павла Климонтова
Кейтеринг Павла Климонтова
Кейтеринг Павла Климонтова
Кейтеринг Павла Климонтова
Кейтеринг Павла Климонтова
Кейтеринг Павла Климонтова
Кейтеринг Павла Климонтова
Кейтеринг Павла Климонтова
Кейтеринг Павла Климонтова
Кейтеринг Павла Климонтова
Кейтеринг Павла Климонтова
Кейтеринг Павла Климонтова

Павел Климонтов,
шеф-повар, владелец кейтеринга:

К такому обилию салатов нужно, с одной стороны, сытное блюдо, с другой — не сильно большое, чтобы точно остались силы его попробовать. Мы предлагаем остановиться на варианте мини-бургеров. Между двумя зажаренными булочками лежит сочная котлетка из трех видов мяса — говядины, свинины и курицы, а также томаты, поджаренный на сливочном масле лук. В качестве заправки — сливочный соус.

Что известно о шеф-поваре

Павел Климонтов — шеф-повар с многолетним стажем. Основатель барнаульской компании, занимающейся кейтерингом.

Компания предлагает выездное обслуживание и оформление на VIP-уровне презентаций, конференций, корпоративных праздников, частных мероприятий, детских праздников, банкетов, фуршетов, свадебных торжеств, юбилеев, пикников и проведение мастер-классов.

Кухня может быть любой по желанию заказчика: русской, греческой, итальянской, японской, ПП и другой.

Если вы не знаете, где провести корпоратив, то к вашим услугам банкетный зал на 40 человек по адресу пр. Калинина, 116/10.

Телефон для связи: 8−913−274−98−33.

Инстаграм: @klimontovp

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