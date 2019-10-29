Шеф-повар из Барнаула рассказал, какие блюда должны быть на новогоднем столе

Новогодний стол — это не обязательно оливье, селедка под шубой и бутерброды с икрой. Меню вполне можно разнообразить несложными, но изысканными полезными и сытными блюдами с овощами, зеленью и мясом. Altapress.ru попросил барнаульского шеф-повара Павла Климонтова составить возможное новогоднее меню, которое подойдет и для корпоратива, и для семейного круга.

1. Закуски

Кейтеринг Павла Климонтова Кейтеринг Павла Климонтова Кейтеринг Павла Климонтова

Павел Климонтов,

шеф-повар , владелец кейтеринга:

В качестве закуски к аперитиву отлично подойдет куриное филе в нежном ломтике бекона на шпажке. Мы поочередно обжариваем закуску сначала на гриле, затем на сковородке. Так из бекона уходит лишний жир, а курица остается сочной. Очень вкусное сочетание даже без специй. Еще из небольших закусок могу предложить брускетту со слабосоленой семгой, свежим авокадо, творожным сыром, микрозеленью и семенами подсолнуха.

2. Салаты

Кейтеринг Павла Климонтова Кейтеринг Павла Климонтова Кейтеринг Павла Климонтова

Павел Климонтов,

шеф-повар , владелец кейтеринга:

Салатов на новогоднем столе должно быть много! Не жалейте зелени и свежих овощей. Отличным вариантом может стать салат со слабосоленой неркой и перепелиными яйцами, томатами черри, руколой и миксом трав. Такой салат мы заправляем очень нежной заправкой — с соевым соусом, соусом крем-бальзамик, постным маслом и сладкой паприкой. Также мы предлагаем «салатный» вариант брускетты — тоже со слабосоленой семгой в муссе из авокадо. В его составе творожный сыр, фета и, конечно, авокадо. Все это приправлено микрозеленью и украшено томатами черри. Самостоятельным сытным блюдом легко может стать салат-ростбиф. Нежное красное мясо лежит на подушке из свежих листьев салата и руколы, грибов, цукини и томатов. Блюдо украшено кружевными чипсами и заправлено брусничным соусом.

3. Основное блюдо

Кейтеринг Павла Климонтова Кейтеринг Павла Климонтова Кейтеринг Павла Климонтова Кейтеринг Павла Климонтова Кейтеринг Павла Климонтова Кейтеринг Павла Климонтова

Павел Климонтов,

шеф-повар , владелец кейтеринга:

К такому обилию салатов нужно, с одной стороны, сытное блюдо, с другой — не сильно большое, чтобы точно остались силы его попробовать. Мы предлагаем остановиться на варианте мини-бургеров. Между двумя зажаренными булочками лежит сочная котлетка из трех видов мяса — говядины, свинины и курицы, а также томаты, поджаренный на сливочном масле лук. В качестве заправки — сливочный соус.

Что известно о шеф-поваре

Павел Климонтов — шеф-повар с многолетним стажем. Основатель барнаульской компании, занимающейся кейтерингом.

Компания предлагает выездное обслуживание и оформление на VIP-уровне презентаций, конференций, корпоративных праздников, частных мероприятий, детских праздников, банкетов, фуршетов, свадебных торжеств, юбилеев, пикников и проведение мастер-классов.

Кухня может быть любой по желанию заказчика: русской, греческой, итальянской, японской, ПП и другой.

Если вы не знаете, где провести корпоратив, то к вашим услугам банкетный зал на 40 человек по адресу пр. Калинина, 116/10.

Телефон для связи: 8−913−274−98−33.

Инстаграм: @klimontovp