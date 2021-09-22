Шесть лет в Алтайском крае: как оператор Tele2 развивал сеть в регионе и создавал тренды в телекоме

Оператор мобильной связи Tele2 отметил шестилетие работы в нескольких регионах Сибири, в том числе в Алтайском крае. О том, как компания развивала сеть и меняла рынок связи, представители компании рассказали на встрече со СМИ.

История Tele2 в Сибири

Первыми сибирскими регионам, где появилась Tele2, стали Омская и Кемеровская области. Это случилось еще в 2004 году. В 2009 году к ним присоединились Новосибирская и Томская области. До 2014 года в Сибири была только голосовая связь и очень медленный по современным меркам интернет 2G.

«Существенные изменения произошли в 2014—2015 годах, когда Tele2 объединила активы с „Ростелекомом“: компания получила возможность серьезно расширить географию своего присутствия и строить новые, современные сети», — отметил Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Салон связи. Архив компании Tele2

Tele2 в Алтайском крае

В Алтайском крае Tele2 начала оказывать услуги в сентябре 2015 года. Перед запуском оператор модернизировал покрытие и, что самое важное, принес в регион 3G-интернет. С тех пор количество базовых станций оператора в крае выросло вдвое, а интернет разогнался уже до четвертого поколения — 4G.

Благодаря развитию сети доступность голосовой связи Tele2 выросла за шесть лет на 20%, а мобильного интернета — на 35%. Сейчас в зоне покрытия оператора находится 1,8 млн жителей края. Есть территории, где Tele2 единственная оказывает услуги сотовой связи. К примеру, в поселке Суетка Краснощёковского района и игорной зоне «Сибирская монета».

Как отметили в компании, вместе с ростом доступности услуг увеличивается потребление мобильного интернета в регионе.

Евгений Брызгалов,

технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай:

— Во втором квартале 2021 года в Алтайском крае абоненты в среднем качали в месяц 3 000 терабайт — это в 84 раза больше, чем в четвертом квартале 2015 года. Конечно, на таком росте сказались и запуск 4G, и строительство новых базовых станций. Несмотря на увеличение потребления, скорость передачи данных не снизилась, а наоборот — постоянно повышалась. Во втором квартале 2021 года мы зафиксировали среднемесячную скорость почти в три раза выше, чем в четвертом квартале 2015 года.

Скорость интернета. Архив компании Tele2.

Курс на дальнейшее расширение сети

Только в первом полугодии 2021-го года оператор построил в Алтайском крае более 100 базовых станций. Причем 25 из них размещены в местах, где раньше не было связи Tele2.

В планах компании — дальнейшее расширение покрытия в регионе. До конца года Tele2 планирует запустить еще не менее 100 базовых станций.

Евгений Брызгалов,

технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай:

— Сейчас мы работаем над расширением покрытия в Барнауле, а также совместно с ПАО «Ростелеком» реализуем проект УЦН 2.0 (устранение цифрового неравенства): строим базовые станции в малых населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. До декабря в таких местах нам нужно построить еще более 40 объектов связи.

Базовая станция. Архив компании Tele2

Связь подешевела

В компании изучили, как за шесть лет поменялась стоимость услуг. В 2015 году Tele2 предлагала в одном из регионов Сибири тариф «Самый черный» за 450 рублей в месяц, сейчас действует тариф «Мой онлайн+» за 500 рублей в месяц. На первый взгляд, стало дороже, но, если посчитать стоимость единицы услуги в пакете, получится, что стоимость интернета снизилась в несколько раз.

Дмитрий Кромский,

директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

— В 2015-м году мы предлагали 6 Гб мобильного интернета и 800 минут для звонков. В 2021-м мы предлагаем 30 Гб и 600 минут. При этом в плату по тарифу включены безлимитные звонки внутри сети Tele2, которые не расходуют пакет. По нашим оценкам, на внутрисетевые звонки приходится сейчас до 40% их общей продолжительности. То есть можно говорить о том, что реальный пакет на тарифе — около 1000 минут в месяц. Вместо 6 Гб мобильного интернета — в тарифе 30 Гб. То есть в пять раз больше. К тому же в тарифе бесплатно предоставляется доступ к четырем мессенджерам и шести разным социальным сетям. А трафик в этих каналах может достигать половины от общего потребления интернета конкретным пользователем.

Пользователи могут покупать , продавать , дарить , сохранять минуты и гигабайты. Архив компании Tele2

За шесть лет Tele2 прошла путь от дискаунтера, предлагающего самые низкие цены на связь, до компании, которая создает продукты с выгодным соотношением цены и качества. Компания первой на рынке предложила клиентам уникальные услуги: возможность покупать, продавать, дарить, сохранять минуты и гигабайты, а также менять минуты на кино.

Дмитрий Кромский,

директор макрорегиона «Сибирь» Tele2: