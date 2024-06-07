Шину весом 1 500 кг представила барнаульская компания BIGMACHINE на выставке «Уголь России и Майнинг-2024» в Новокузнецке

Это шина китайского государственного завода Advance Holdings (Group) International CO., LTD) Hong Kong и Guizhou Tyre CO.LTD (Адванс холдингс групп интернешенл КО, ЛТД Гонг Конг и Гуанджоу Тайер КО. ЛТД). БИГМАШИН является официальным дилером бренда ADVANCE. За 10 лет сотрудничества с брендом клиенты компании убедились в качестве и долгой ходимости шин для автопарков с различной техникой — от вилочного и складского погрузчика до жесткорамного карьерного самосвала, грузоподъемностью 130 тонн. Данный бренд зарекомендовал себя и превзошел по эксплуатационным характеристикам европейские известные шинные бренды.
«Кузбасскую ярмарку» в прошлом году посетили более 59 тыс. специалистов отрасли, а в этом году выросло не только количество посетителей, но и количество участников. Помимо семи павильонов, основной выставочной площадкой является уличная экспозиция. Здесь представлены и огромные карьерные самосвалы, и экскаваторы, и краны, и специальные установки. И, конечно, вся эта техника комплектуется шинами. И что показательно, большинство — шинами бренда ADVANCE (АДВАНС).
Еще одно, практически уникальное предложение от BIGMACHINE — это ремонт шин: грузовых, крупногабаритных — любых. Компания предлагает в том числе и выездной ремонт, ведь зачастую вести шину, которая весит около тонны очень накладно. Ну и стоимость новой шины, конечно, не низкая, поэтому, когда шина еще не выходила весь свой ресурс, ее можно отремонтировать и эксплуатировать дальше, тем более БИГМАШИН предлагает пожизненную гарантию на ремонт.
Компания BIGMACHINE имеет филиалы в Барнауле, Новосибирске, Красноярске, Тюмени, Владивостоке.
Big Machine
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Сайт: www.bigmachine.pro
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