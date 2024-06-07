Шину весом 1 500 кг представила барнаульская компания BIGMACHINE на выставке «Уголь России и Майнинг-2024» в Новокузнецке

В Новокузнецке с 4–7 июня проходит Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг», в которой компания BIGMACHINE (БИГМАШИН) принимает участие в четвертый раз. В этом году компания представила грузовые шины, шины для спецтехники, и даже привезла на экспонирование шину на 90-тонный карьерный самосвал, вес которой достигает 1,5 тонны.

Барнаульская компания BIGMACHINE на выставке «Уголь России и Майнинг-2024» в Новокузнецке.

Это шина китайского государственного завода Advance Holdings (Group) International CO., LTD) Hong Kong и Guizhou Tyre CO.LTD (Адванс холдингс групп интернешенл КО, ЛТД Гонг Конг и Гуанджоу Тайер КО. ЛТД). БИГМАШИН является официальным дилером бренда ADVANCE. За 10 лет сотрудничества с брендом клиенты компании убедились в качестве и долгой ходимости шин для автопарков с различной техникой — от вилочного и складского погрузчика до жесткорамного карьерного самосвала, грузоподъемностью 130 тонн. Данный бренд зарекомендовал себя и превзошел по эксплуатационным характеристикам европейские известные шинные бренды.

Барнаульская компания BIGMACHINE на выставке «Уголь России и Майнинг-2024» в Новокузнецке. Фото предоставлено компанией BIG Machine. Барнаульская компания BIGMACHINE на выставке «Уголь России и Майнинг-2024» в Новокузнецке. Фото предоставлено компанией BIG Machine. Барнаульская компания BIGMACHINE на выставке «Уголь России и Майнинг-2024» в Новокузнецке. Фото предоставлено компанией BIG Machine. Барнаульская компания BIGMACHINE на выставке «Уголь России и Майнинг-2024» в Новокузнецке. Фото предоставлено компанией BIG Machine.

«Кузбасскую ярмарку» в прошлом году посетили более 59 тыс. специалистов отрасли, а в этом году выросло не только количество посетителей, но и количество участников. Помимо семи павильонов, основной выставочной площадкой является уличная экспозиция. Здесь представлены и огромные карьерные самосвалы, и экскаваторы, и краны, и специальные установки. И, конечно, вся эта техника комплектуется шинами. И что показательно, большинство — шинами бренда ADVANCE (АДВАНС).

Барнаульская компания BIGMACHINE на выставке «Уголь России и Майнинг-2024» в Новокузнецке. Фото предоставлено компанией BIG Machine.

Еще одно, практически уникальное предложение от BIGMACHINE — это ремонт шин: грузовых, крупногабаритных — любых. Компания предлагает в том числе и выездной ремонт, ведь зачастую вести шину, которая весит около тонны очень накладно. Ну и стоимость новой шины, конечно, не низкая, поэтому, когда шина еще не выходила весь свой ресурс, ее можно отремонтировать и эксплуатировать дальше, тем более БИГМАШИН предлагает пожизненную гарантию на ремонт.

Компания BIGMACHINE имеет филиалы в Барнауле, Новосибирске, Красноярске, Тюмени, Владивостоке.

Big Machine

Адреса в Барнауле:

проезд Северный Власихинский, 67

Павловский тракт, 200г

Тел.: +7 (3852) 555-459

Новоалтайск: ул. Дорожная, 60в ("Маяк")

Тел.:+7 (3852) 223-309

Сайт: www.bigmachine.pro

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