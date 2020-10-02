Школа раннего эстетического развития «Уникум» АлтГУ начинает новый сезон

Центр креативной индустрии для юных дарований Алтая — Школа раннего эстетического развития «Уникум» Центра непрерывного художественного образования Института искусств и дизайна опорного Алтайского государственного университета начинает новый учебный год. В первый день занятий, 1 октября, «Уникум» организовал для своих воспитанников и их родителей настоящий праздник с вручением подарков и заслуженных наград, веселыми играми и танцами, ростовыми куклами, шарами и большим тортом.

По традиции первой с днем рождения гостей мероприятия поздравила директор Института искусств и дизайна АлтГУ, доктор искусствоведения, профессор Лариса Нехвядович, отметившая, что воспитанники «Уникума» не просто талантливые, но еще и целеустремленные дети, благодаря стараниям и участию которых в различных конкурсах о Школе раннего эстетического развития АлтГУ уже знают далеко за пределами Алтайского края.

Школа раннего эстетического развития «Уникум» Источник: www.asu.ru/news/events/38370/

Лариса Нехвядович,

директор Института искусств и дизайна АлтГУ , доктор искусствоведения , профессор:

Преподавательский состав Института искусств и дизайна Алтайского госуниверситета в тесном сотрудничестве с представителями креативной индустрии города разработали новые образовательные проекты, всецело отвечающие основной цели нашей школы — эстетическому развитию личности ребенка. Это креативные программы, которые в дополнение к основным образовательным направлениям, помогут нашим детям уверенно чувствовать себя не только на сцене или подиуме, но и в жизни, разнообразят их духовный мир.

Директор «Уникума», доцент кафедры музыкального исполнительства Института искусств и дизайна АлтГУ, кандидат искусствоведения Олеся Михайлова поздравив всех с днем рождения школы, отметила, что их ученики — это трудолюбивые дети, которые даже в период пандемии усердно работали над своими творческими проектами и участвовали как в университетских, так и в международных онлайн мероприятиях. Заслуженно полученные дипломы и награды были сегодня вручены на празднике всем воспитанникам «Уникума».

Школа раннего эстетического развития «Уникум» Источник: www.asu.ru/news/events/38370/

В новом году в дополнение к основным пяти образовательным программам «Уникума» — «Общеразвивающей», «Эстрадному и музыкальному искусству», «Школе дизайна», «Иностранному языку» и «Живописи» — открывается набор детей на три новых направления обучения: «Подготовка к школе», «Школа моды и стиля» и «КВН-kids». В рамках празднования трехлетия «Уникума» с особенностями новых образовательных направлений гостей торжества познакомили их руководители — Елена Русакович, курирующая «Школу моды и стиля», и Юрий Степанов, руководитель детского КВН-движения в Алтайском крае и программы «КВН-kids».

Напомним, что проект школы «Уникум», разработанный в рамках программы стратегического развития АлтГУ, нацелен на эстетическое развитие детей дошкольного и школьного возрастов. «Уникум» — это универсальные программы для развития личности ребенка и индивидуальный подход в преподавании обозначенных дисциплин, а самое главное, комплекс творческих направлений, с помощью которых дети смогут наиболее полно развить свои способности.

Записаться в школу раннего эстетического развития «Уникум» можно на сайте.