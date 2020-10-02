Школьные обеды в Алтайском крае проверяет специальная комиссия

Столовая вместо буфета
Если в городах проблем с организацией питания не возникло, то в селах, особенно в малокомплектных школах, ситуация иная: в 30 из них горячего питания не было никогда, и налаживать его пришлось с нуля. Журавлихинская школа — одна из таких.
В школе, построенной еще в 1962 году, пришлось провести настоящую перепланировку. Раньше здесь был только небольшой буфет. Обеденным залом будет бывший кабинет начальных классов, а кухней — гардероб. Предусмотрено складское помещение.
Сейчас основные работы завершены, и строители приступили к отделке. В школе ждут поставку оборудования для пищеблока. Эту работу запланировали еще в июле. Полностью подготовить столовую собираются уже через две-три недели.
Директор Алексей Анищенко рассказывает, что в школе насчитывается всего 76 учащихся. Столовая будет рассчитана на 80 человек. Пока идет ремонт, школьники 1−4 классов (всего 37 ребят) ездят в Новоберезовку, для этого есть два автомобиля «Газель». На проезд туда и обратно и сам обед уходит 40 минут.
Первый заместитель главы Первомайского района Дмитрий Шипунов говорит, что с сообщением проблем нет. Новоберезовка находится лишь в семи километрах от Журавлихи, дорогу хорошо обслуживает местное ДСУ. Детям нравятся «переезды», для них это всегда небольшое приключение.
Ремонт везде
По словам Дмитрия Шипунова, почти в каждом из 25 общеобразовательных учреждений района потребовался ремонт и дооборудование столовых. Журавлихе нужен был наибольший объем капитальных вложений. Порядка 400 тыс. рублей выделено из районного бюджета.
Согласно данным министерства образования Алтайского каря, за последние два года в муниципальные школы направлено 150 млн рублей краевых средств. Это позволило приобрести около 4 000 единиц оборудования для почти 600 школ. Работа по обновлению продолжится.
В столовой Новоберезовской школы 36 посадочных мест. Здесь питаются 34 ребенка. Их кормят в одну смену, после второго урока, в 9:30. «Гостей» из Журавлихи — в две, в 10:10 и 11:15. По словам директора Ольги Клюх, приезжающие дети никак не мешают учебному процессу, идут через боковой вход, и сразу попадают к умывальникам и далее в столовую.
Меню составляется на две недели и есть на сайте школы в свободном доступе, так что родители могут его оценить заранее.
Большой контроль
Инициатива президента о бесплатном горячем питании для учащихся 1−4 классов прозвучала еще в декабре 2019 года. Совместно с управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю в регионе паспортизировали все школьные пищеблоки с тем, чтобы везде создать инфраструктурные и технологические условия для горячего питания.
Следующим этапом работы станет повышение качества, разнообразие меню, налаживание механизмов общественного контроля.
Общественная палата Алтайского края с августа начала проверять школы на предмет завтраков и обедов, а в сентябре ввела системный контроль организации горячего питания. Представители выезжают в районы, чтобы проверить все школы края.
Член Общественной палаты Наталья Мжельская говорит, что, прежде всего, выезжают в те учреждения, где были жалобы родителей.
Наталья Мжельская,
член Общественной палаты:
— Мы понимаем, что тема острая и волнительная, поэтому и организовали плановую работу. Это не назвать проверкой, просто визит. Мы уже посетили школы в Барнауле, в Земеиногорском, Бийском, Красногорском районе. Смотрим, как все организовано, и чем, может быть, надо помочь.
По словам члена Общественной палаты, такой контроль будет бессрочным, то есть останется до тех пор, пока у родителей будет возникать хотя бы малейшие вопросы или нарекания в отношении школьного питания. «Мы всегда на связи», — подчеркнула Мжельская.
Цифра
- 100% учеников начальных классов Алтайского края (119 тысяч человек) получают бесплатное горячее питание.
- 350 млн рублей субсидии из федерального бюджета получил Алтайский край на организацию бесплатного питания учеников начальных классов.
Факт
Телефон горячей линии министерства образования Алтайского края 8−3852−206444 (понедельник-пятница с 8:30 до 17:00).