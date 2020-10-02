Школьные обеды в Алтайском крае проверяет специальная комиссия

В Журавлихинской школе в Первомайском районе Алтайского края полным ходом идет ремонт. Осталось совсем немного, и здесь будет оборудована новенькая столовая. А пока ребята ездят завтракать и обедать в соседнюю Новоберезовку. Организацию питания 1−4 классов в крае проверяет специально созданная комиссия общественников.

Столовая вместо буфета

Если в городах проблем с организацией питания не возникло, то в селах, особенно в малокомплектных школах, ситуация иная: в 30 из них горячего питания не было никогда, и налаживать его пришлось с нуля. Журавлихинская школа — одна из таких.

В школе, построенной еще в 1962 году, пришлось провести настоящую перепланировку. Раньше здесь был только небольшой буфет. Обеденным залом будет бывший кабинет начальных классов, а кухней — гардероб. Предусмотрено складское помещение.

Сейчас основные работы завершены, и строители приступили к отделке. В школе ждут поставку оборудования для пищеблока. Эту работу запланировали еще в июле. Полностью подготовить столовую собираются уже через две-три недели.

Директор Алексей Анищенко рассказывает, что в школе насчитывается всего 76 учащихся. Столовая будет рассчитана на 80 человек. Пока идет ремонт, школьники 1−4 классов (всего 37 ребят) ездят в Новоберезовку, для этого есть два автомобиля «Газель». На проезд туда и обратно и сам обед уходит 40 минут.

Первый заместитель главы Первомайского района Дмитрий Шипунов говорит, что с сообщением проблем нет. Новоберезовка находится лишь в семи километрах от Журавлихи, дорогу хорошо обслуживает местное ДСУ. Детям нравятся «переезды», для них это всегда небольшое приключение.

Школы Первомайского района. altapress.ru.

Ремонт везде

По словам Дмитрия Шипунова, почти в каждом из 25 общеобразовательных учреждений района потребовался ремонт и дооборудование столовых. Журавлихе нужен был наибольший объем капитальных вложений. Порядка 400 тыс. рублей выделено из районного бюджета.

Согласно данным министерства образования Алтайского каря, за последние два года в муниципальные школы направлено 150 млн рублей краевых средств. Это позволило приобрести около 4 000 единиц оборудования для почти 600 школ. Работа по обновлению продолжится.

В столовой Новоберезовской школы 36 посадочных мест. Здесь питаются 34 ребенка. Их кормят в одну смену, после второго урока, в 9:30. «Гостей» из Журавлихи — в две, в 10:10 и 11:15. По словам директора Ольги Клюх, приезжающие дети никак не мешают учебному процессу, идут через боковой вход, и сразу попадают к умывальникам и далее в столовую.

Меню составляется на две недели и есть на сайте школы в свободном доступе, так что родители могут его оценить заранее.

Школы Первомайского района. altapress.ru.

Большой контроль

Инициатива президента о бесплатном горячем питании для учащихся 1−4 классов прозвучала еще в декабре 2019 года. Совместно с управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю в регионе паспортизировали все школьные пищеблоки с тем, чтобы везде создать инфраструктурные и технологические условия для горячего питания.

Следующим этапом работы станет повышение качества, разнообразие меню, налаживание механизмов общественного контроля.

Общественная палата Алтайского края с августа начала проверять школы на предмет завтраков и обедов, а в сентябре ввела системный контроль организации горячего питания. Представители выезжают в районы, чтобы проверить все школы края.

Член Общественной палаты Наталья Мжельская говорит, что, прежде всего, выезжают в те учреждения, где были жалобы родителей.

Наталья Мжельская,

член Общественной палаты:

— Мы понимаем, что тема острая и волнительная, поэтому и организовали плановую работу. Это не назвать проверкой, просто визит. Мы уже посетили школы в Барнауле, в Земеиногорском, Бийском, Красногорском районе. Смотрим, как все организовано, и чем, может быть, надо помочь.

По словам члена Общественной палаты, такой контроль будет бессрочным, то есть останется до тех пор, пока у родителей будет возникать хотя бы малейшие вопросы или нарекания в отношении школьного питания. «Мы всегда на связи», — подчеркнула Мжельская.

Цифра 100% учеников начальных классов Алтайского края ( 119 тысяч человек) получают бесплатное горячее питание.

119 тысяч человек) получают бесплатное горячее питание. 350 млн рублей субсидии из федерального бюджета получил Алтайский край на организацию бесплатного питания учеников начальных классов.