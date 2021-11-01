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Школьники Алтайского края смогут пройти более 200 бесплатных мастер-классов онлайн

Мастер-классы по изобразительному искусству, вокалу, актерскому мастерству, блогингу, диджеингу, тележурналистике и другим творческим направлениям. размещены на онлайн-платформе «Поколение М». Авторы — российские звезды, педагоги ведущих вузов, музеев и студий страны: Полина Гагарина, Игорь Гуляев, создатели «Фиксиков», сотрудники Третьяковской галереи, мастера ГИТИСа и другие признанные в России и на международной арене мастера.

Школьники Алтайского края смогут пройти более 200 бесплатных мастер-классов онлайн.
Школьники Алтайского края смогут пройти более 200 бесплатных мастер-классов онлайн.
Архив МТС.

В видеоформате эксперты делятся с детьми фундаментальными знаниями об искусстве и личными лайфхаками на тему творчества и самореализации. По ряду направлений МТС также запустила конкурсы: чтобы поучаствовать в них, дети и подростки должны выполнить творческое задание, которое мастера дают в конце каждой обучающей программы, и загрузить свои работы на сайт. Так, «Фиксики» предлагают дать старым вещам вторую жизнь, создав из них поделку; культурный проект «РУС ПРЕСС ФОТО» — сделать фото на тему «Сохраняем природу»; ГИТИС и Полина Гагарина — записать отрывок выступления; Третьяковская галерея — подготовить эскиз растения родного края.

Победители конкурсов получат уникальные творческие возможности: пройти стажировку в крупнейшей анимационной студии страны и познакомиться с создателями любимых мультгероев, поучаствовать в одной из самых масштабных фотовыставок страны, экспонировать свою работу в Третьяковской галерее, выступить на одной сцене с кумирами и многие другие.

Все активности в соцсетях и на сайте «Поколения М» (загруженные работы, лайки и репосты) МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. Только детские активности помогли вылечить 63 детей.

О программе «Поколение М»

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждены рядом статусных, в том числе международных премий. ООН включила программу в перечень ведущих мировых практик для достижения целей устойчивого развития. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.

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