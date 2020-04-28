Школьники и их родители могут получить психологическую помощь в режиме самоизоляции

Фонд Андрея Мельниченко запустил горячую линию психологической поддержки для школьников и их родителей в условиях самоизоляции и борьбы с коронавирусной инфекцией. Консультации проводят психологи Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного на базе АлтГТУ имени И.И. Ползунова. Центр работает при поддержке СГК.

Фонд Андрея Мельниченко.

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Находясь в режиме самоизоляции или карантинашкольники часто испытывают психологический дискомфорт. Это может быть усталость от круглосуточного нахождения в замкнутом пространстве и нежелание погружаться в учебусемейные конфликты и тревога за будущее.

Как эффективно организовать учебную деятельность подростка в домашних условиях? Что делать родителям, если школьник отказывается соблюдать режим самоизоляции? Как можно избежать конфликтов или минимизировать их? Как помочь себе и ребенку справиться с тревогой? На эти и другие вопросы ответят психологи ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» — специалисты горячей линии, организованной Фондом Андрея Мельниченко.

Горячая линия доступна в режиме телефонных консультаций, смс и видеозвонков и является абсолютно бесплатной. В понедельник, вторник и среду с 8.00 до 12.00 (МСК) звонки принимаются по номеру: 8−913−223−42−82 (Наталья). В понедельник, вторник и среду с 12.00 до 16.00 (МСК), а также в четверг и пятницу с 8.00 до 17.00 (МСК) можно обратиться за помощью по номеру: 8−960−966−21−98 (Дарья).

Консультационную помощь школьникам и их родителям окажут Дарья Чуйко, педагог-психолог первой категории, и Наталья Сигарева, педагог-психолог высшей категории. Подробности в официальном сообществе Фонда.

Справка

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» был создан Фондом Андрея Мельниченко и Алтайским государственным техническим университетом имени И.И. Ползунова в сентябре 2017 года. В нем более 400 школьников 5−11 классов обучаются по пяти направлениям: физика, химия, математика, программирование и робототехника.

Цель работы Центра — развитие детей, одаренных в области естественных и точных наук. Занятия для всех учащихся бесплатны.