Школьников Барнаула приглашают на крутое «Знакомство с предпринимательством»

Программа веселого и познавательного семинара направлена на формирование базовых знаний о бизнес-процессах у молодых людей. Неформальная обстановка и доступная подача информации позволят им познакомиться с серьезными вопросами бизнеса максимально легко.
Мероприятие будет проходить с 16 по 22 августа в санатории-профилактории «Алтай» (Новоалтайск) компании «РЖД».
- проживание,
- питание,
- оздоровительные мероприятия,
- обучающая,
- развлекательная программа.
- принципы формирования бизнес-идеи,
- развитие финансовой грамотности,
- основы делового этикета,
- как помогает предпринимателям государство и многие другие.
Для получения дополнительной информации и приобретения путевок необходимо позвонить по телефону 57−29−00.
Инстаграм: #куббарнаул
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