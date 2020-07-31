Школьников Барнаула приглашают на крутое «Знакомство с предпринимательством»

Учебный центр «ГУРУ» и Клуб юного предпринимателя «Куб» приглашают ребят школьного возраста принять участие в выездном обучающем мероприятии — Программе «Знакомство с предпринимательством» .

Программа веселого и познавательного семинара направлена на формирование базовых знаний о бизнес-процессах у молодых людей. Неформальная обстановка и доступная подача информации позволят им познакомиться с серьезными вопросами бизнеса максимально легко.

Мероприятие будет проходить с 16 по 22 августа в санатории-профилактории «Алтай» (Новоалтайск) компании «РЖД».

Программа «Знакомство с предпринимательством». Фото предоставлено рекламодателем.

В стоимость путевки входят: проживание,

питание,

оздоровительные мероприятия,

обучающая,

развлекательная программа.

В рамках деловой программы ребята получат такие навыки: принципы формирования бизнес-идеи,

развитие финансовой грамотности,

основы делового этикета,

как помогает предпринимателям государство и многие другие.

Программа «Знакомство с предпринимательством». Фото предоставлено рекламодателем.

Для получения дополнительной информации и приобретения путевок необходимо позвонить по телефону 57−29−00.

Инстаграм: #куббарнаул

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