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Школьников Барнаула приглашают на крутое «Знакомство с предпринимательством»

Учебный центр «ГУРУ» и Клуб юного предпринимателя «Куб» приглашают ребят школьного возраста принять участие в выездном обучающем мероприятии — Программе «Знакомство с предпринимательством».

Программа «Знакомство с предпринимательством».
Программа «Знакомство с предпринимательством».
Фото предоставлено рекламодателем.

Программа веселого и познавательного семинара направлена на формирование базовых знаний о бизнес-процессах у молодых людей. Неформальная обстановка и доступная подача информации позволят им познакомиться с серьезными вопросами бизнеса максимально легко.

Мероприятие будет проходить с 16 по 22 августа в санатории-профилактории «Алтай» (Новоалтайск) компании «РЖД».

Программа «Знакомство с предпринимательством».
Программа «Знакомство с предпринимательством».
Фото предоставлено рекламодателем.
В стоимость путевки входят:
  • проживание,
  • питание,
  • оздоровительные мероприятия,
  • обучающая,
  • развлекательная программа.
В рамках деловой программы ребята получат такие навыки:
  • принципы формирования бизнес-идеи,
  • развитие финансовой грамотности,
  • основы делового этикета,
  • как помогает предпринимателям государство и многие другие.
Программа «Знакомство с предпринимательством».
Программа «Знакомство с предпринимательством».
Фото предоставлено рекламодателем.

Для получения дополнительной информации и приобретения путевок необходимо позвонить по телефону 57−29−00.

Инстаграм: #куббарнаул

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