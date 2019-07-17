Шок-предложение от интернет-провайдера «Сибирские сети»! До 100 Мбит/с круглосуточно + роутер/приставка за 1 руб/мес.

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Тариф доступен только для новых абонентов, подключение при наличии технической возможности, подробности по телефону или на сайте компании.

Компания «Сибирские сети» Абонентский отдел в г. Барнаул:

ул. П. Сухова, 2-в. Телефон: 8 (3852) 257−257 Сайт компании: sibset.ru

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