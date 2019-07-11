Шоколад защитит от солнца и наладит кровообращение: правда или миф?

11 июня всемирный день шоколада. Altapress.ru расскажет о пользе шоколада и разберется действительно ли этот продукт такой, каким его «рисуют».

Каким бывает шоколад

Есть несколько основных разновидностей шоколада: горький, молочный и белый. Для приготовления горького шоколада используют масло какао, тертый какао и сахарную пудру. Из всех видов он считается самым безвредным, так как в нем минимальное количество сахара, а еще он не содержит сливок или молока.

Молочный шоколад тоже состоит из протертого какао, но уже в меньшем количестве. Также здесь есть сахар, масло какао, сливки или молоко. Он слаще и калорийнее, чем его горький «коллега».

Белый шоколад отличается от остальных отсутствием тертого какао в составе. В нем еще больше сахара и различных добавок.

В вопросах о пользе шоколада ученые расходятся. В своих экспериментах они используют в основном горький шоколад — он очевидно содержит меньше химикатов, сахара и сливок. Одни считают, что шоколад необходим и чудотворно влияет на человеческий организм. Другие — что это прихоть и в нем нет ничего полезного (и как максимум, ничего вредного).

О пользе шоколада

Поговорим именно о горьком шоколаде. Многие хвалят его питательность. В плитке темного шоколада с 70−85% какао есть железо, клетчатка, магний, медь, марганец и даже немного калия, пишет Healthline.com.

Однако, чтобы получить достаточное количество всех этих микроэлементов, придется постараться. А это плохо с точки зрения калорийности и наличия сахара.

В шоколаде есть кофеин и теобромин, однако и они содержатся в недостаточном количестве: сон вам обеспечен и после плитки шоколада, ведь кофеина в ней гораздо меньше, чем в чашке кофе.

Шоколаду приписывают свойства антиоксиданта. Говорят о его способности снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Одно исследование показало, что употребление темного шоколада больше 5 раз в неделю снижает риск сердечных заболеваний на 57%. Однако достоверно сказать, что на успех повлиял именно шоколад — сложно.

Шоколад. Конфеты. СС0

Ученые обнаружили, что биоактивные соединения в темном шоколаде также могут быть полезны для вашей кожи — они защищают от воздействия солнечных лучей. Однако, чтобы это подействовало на пляже, рекомендуется начать регулярно употреблять горький шоколад заранее.

Еще один плюс шоколада — улучшение работы головного мозга. Употребление какао с высоким содержанием флавонола в течение пяти дней улучшало приток крови к мозгу на 20%.

Врут ли о пользе

Полезных свойств предостаточно, однако в последнее время вокруг исследований о шоколаде вспыхивают один за другим скандалы. Выясняется, что опыты ученых финансируются самими производителями сладкого, пишет The Guardian. А значит факты и область исследования тщательно подобраны и освещены выборочно. И так происходит на протяжении 20 лет. И все глобальные исследования — про кровообращение, работу мозга и защиту от солнца оказались под вопросом.

И даже настроение, которое повышает шоколад, уже ставят под сомнение. Сейчас на ответы участников исследования могут повлиять их убеждения и предположения о шоколаде. Ведь все знают, как выглядит и какой на вкус шоколад.

Шоколад. Конфеты. СС0

Не полезен и не вреден

Сейчас многие ученые сходятся на том, что шоколад есть можно. Если делать это в меру, то вреда для организма не будет. Разумеется, пределы допустимого измеряются не в плитках, а в нескольких дольках. Однако пользы от употребления сладкого вы тоже не получите.