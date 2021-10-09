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Шопинг с удовольствием: как получить скидку до -50% на покупки в «Галамарте»

Доступные цены — это хорошо, но ведь и дополнительные скидки никогда никому не мешали, верно? Народный магазин «Галамарт» об этом позаботился: у всех покупателей есть возможность получить скидку до -50% на товары для дома!

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт»

Акция двухходовая:

  • С 3 по 17 октября каждому покупателю при покупке от 450 рублей на кассе выдается один купон со стираемым слоем. Под ним скрыт размер скидки: -15%, -20%, -30% или -50%.
  • С 15 по 31 октября — наиболее приятная часть: для получения скидки просто предъявите ваш купон со стертым слоем на кассе при оплате покупки.

Процесс покупок для дома никогда не прекращается: всегда оказывается, что вдруг закончилась бытовая химия или хозтовары, надо купить подарков близким на праздники, да и про себя не забыть: уютные мягкие пледы или практичная посуда всегда придутся «кстати». Обратите внимание и на другие товары по акции: инструменты, ароманаборы, гаджеты, канцелярию и многое другое.

Ведь со скидками шопинг сразу же становится значительнее приятнее: можно приобрести и сверх того, что задумывали изначально.

Скидка до -50% на покупки.
Скидка до -50% на покупки.
Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт»
Скидка до -50% на покупки.
Скидка до -50% на покупки.
Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт»
Скидка до -50% на покупки.
Скидка до -50% на покупки.
Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт»
Скидка до -50% на покупки.
Скидка до -50% на покупки.
Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт»

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает более 400 магазинов по всей стране. Одни называют «Галамарт» «магазином у дома», другие — «магазином для дома». Для кого-то это — «семейный магазин», а для кого-то — «магазин постоянных распродаж». Неизменно одно: то, что «Галамарт» призван делать жизнь каждого человека легче и комфортнее изо дня в день. А разнообразные выгодные предложения здесь действуют на регулярной основе: следите за акциями, чтобы ничего не пропустить!

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

* Организатор акции: ИП Невежин И.И. (ОГРНИП 316965800170511).

*Акция действует с 3 по 31 октября 2021 г. в розничных магазинах «Галамарт». Подробности на официальном сайте

Подробнее об организаторе и условиях проведения акции, количестве призов, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8−800−25−000−25.

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