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Сибирская горгонзола стала лучшим сыром в России

Сыр-горгонзолу от томской сыроварни Four Kings признали лучшим в России, сообщает ngs.ru.

Горгонзола сыроварни Four Kings
Горгонзола сыроварни Four Kings
Предоставлено сыроварней Four Kings

Томская горгонзола стала победителем национального конкурса «Лучший сыр России». В этом году в нем участвовали 172 предприятия. Они представили 962 образца сыра в 13 категориях.

Решающим критерием в конкурсном отборе были отзывы победителей.

«Именно благодаря им мы понимаем, в какую сторону нам необходимо двигаться, как нужно изменить наши сыры, чтобы они становились лучше», — отметили в Four Kings.

Кроме того, в состязаниях отличились производители из Новосибирска. «Наша сыроварня» заработала три золота, серебро и бронзу, а ремесленная сыроварня Labrie — золото и серебро.

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