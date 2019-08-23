Сибирские энергетики помогают Дагестану

С момента масштабных учений 2018 года в зоне обслуживания Дагестанской сетевой компании, в которых участвовали подразделения «Россетей», прошел уже год. Сейчас взаимодействие сибирских энергетиков с коллегами на Кавказе проходит в рамках долгосрочной программы кураторства. В зоне внимания сибиряков сегодня — Бабаюртовские и Кизлярские районные электрические сети (РЭС). Цель — повышение качества и надежности электроснабжения жителей этих районов Дагестана, создание благоприятных условий для динамичного развития Республики.

Для каждых из двух РЭС составлена производственная пятилетняя программа, включающая в себя мероприятия по повышению надёжности, ремонту электрических сетей, внедрению передовых систем управления электросетевыми объектами, в том числе создание цифровых сетей. Всего в плане 2019 года ремонт 155 объектов электросетевого хозяйства.

Постоянно на территории Дагестана находятся специалисты из Алтайского и Омского филиалов Россети Сибирь. Их основная задача — обеспечение качества, объемов, сроков выполнения работ, взаимодействие с РЭС в части вывода оборудования в ремонт, допуска персонала на энергообъекты.

Олег Корниенко,

заместитель главного инженера , начальник производственно-технической службы Северо-Восточных электрических сетей Алтайского филиала Россети Сибирь:

Реализация производственных программ, независимо от территории, должна быть качественной и своевременной. Виды работ одни и те же: замена опор ЛЭП, изоляторов, замена провода на СИП, ремонт оборудования трансформаторных подстанций. В Сибири основная задача ремонтной кампании — подготовка электросетевого комплекса к зиме, чтобы в период аномальных холодов, метелей и буранов оборудование работало надежно. Здесь зима мягче, но сети так же требуют ремонта, основные работы необходимо выполнить до начала октября. Обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей — задача номер один и в Сибири, и в Дагестане.

В 2019 году в зоне ответственности Бабаюртовских и Кизлярских районных электрических сетей в рамках производственной программы энергетики установят более 400 опор на линиях электропередачи, заменят более тысячи изоляторов. Также будут проведены работы по расчистке просек ЛЭП, замене более 5,5 тысяч километров неизолированного провода на СИП (самонесущий изолированный провод), установке более 700 коммутационных аппаратов, силовых трансформаторов и многое другое. Завершить эти мероприятия планируется до начала осенне-зимнего периода. Жители республики с пониманием относятся к отключениям, необходимым для безопасного выполнения работ. Ведь это делается для того, чтобы свет в гостеприимных домах Дагестана был всегда.