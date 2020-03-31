«Сибирские сети» дают отсрочку платежа и бесплатный доступ к новым сервисам.

Чтобы абоненты смогли сохранить привычный темп жизни, не выходя из дома, в компании « Сибирские сети » приняли комплекс мер, которые позволят плодотворно и бесперебойно работать, учиться в «удаленном» режиме и интересно проводить свое время.

С 1 по 19 апреля компания не будет блокировать услуги фиксированной связи для всех клиентов-физических лиц, а также малого и среднего бизнеса, даже если не будет вовремя оплачен счет.

Компания с 27 марта предоставляет бесплатные сервисы: Для результативной и оперативной работы у всех абонентов в личном кабинете появилась возможность бесплатно увеличить свою скорость до 100 Мбит/с. Благодаря этому абоненты могут смотреть мастер-классы и конференции , организовать онлайн-совещания , переговоры и собеседования.

организовать онлайн-совещания переговоры и собеседования. Для качественного и интересного отдыха , пока население вынуждено оставаться дома , любой желающий может подключить бесплатный ТВ-пакет «Микс», в который вошли 24 самых интересных канала категорий «познавательные», «кино и сериалы», «HD», «хобби», «спорт» и «детям и мамам». Подключение доступно в разделе «Специальные предложения» на ТВ-приставках , а также в личном кабинете на сайте компании: www.sibset.ru

пока население вынуждено оставаться дома любой желающий может подключить бесплатный ТВ-пакет «Микс», в который вошли 24 самых интересных канала категорий «познавательные», «кино и сериалы», «HD», «хобби», «спорт» и «детям и мамам». Подключение доступно в разделе «Специальные предложения» на ТВ-приставках а также в личном кабинете на сайте компании: www.sibset.ru На ТВ-приставках появится новый сервис «Караоке» — запускайте любимые хиты и пойте всей семьей!

Это еще не все! Следите за обновлениями на сайте www.sibset.ru!

Компания «Сибирские сети» благодарит вас за доверие.

Берегите себя и своих близких, оставайтесь всегда на связи!