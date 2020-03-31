«Сибирские сети» дают отсрочку платежа и бесплатный доступ к новым сервисам.

С 1 по 19 апреля компания не будет блокировать услуги фиксированной связи для всех клиентов-физических лиц, а также малого и среднего бизнеса, даже если не будет вовремя оплачен счет.
Компания с 27 марта предоставляет бесплатные сервисы:
- Для результативной и оперативной работы у всех абонентов в личном кабинете появилась возможность бесплатно увеличить свою скорость до 100 Мбит/с. Благодаря этому абоненты могут смотреть мастер-классы и конференции, организовать онлайн-совещания, переговоры и собеседования.
- Для качественного и интересного отдыха, пока население вынуждено оставаться дома, любой желающий может подключить бесплатный ТВ-пакет «Микс», в который вошли 24 самых интересных канала категорий «познавательные», «кино и сериалы», «HD», «хобби», «спорт» и «детям и мамам». Подключение доступно в разделе «Специальные предложения» на ТВ-приставках, а также в личном кабинете на сайте компании: www.sibset.ru
- На ТВ-приставках появится новый сервис «Караоке» — запускайте любимые хиты и пойте всей семьей!
Это еще не все! Следите за обновлениями на сайте www.sibset.ru!
Компания «Сибирские сети» благодарит вас за доверие.
Берегите себя и своих близких, оставайтесь всегда на связи!