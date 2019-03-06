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Сибирский ювелирный завод «Русское золото» представил эксклюзивные изделия собственного производства

Сибирский ювелирный завод «Русское золото» на рынке около 25 лет. Все это время ключевой курс компании был нацелен на производство эксклюзивных украшений, и все эти годы, не изменяя себе, развивался и совершенствовался в этом направлении.

СЮЗ «Русское золото» представил в фирменном магазине ТЦ «СИТИ – центр» эксклюзивные изделия.
СЮЗ «Русское золото» представил в фирменном магазине ТЦ «СИТИ – центр» эксклюзивные изделия.
Источник: СЮЗ «Русское золото»

В настоящий момент основной фокус в эксклюзивных украшениях направлен на изделия с природными кристаллами алмазов. Являясь в своем роде совершенно уникальными изделиями, украшения с алмазами имеют огромный успех у покупателей. Особенно у тех, кто любит необычные, притягивающие взгляд и обладающие внутренним смыслом ювелирные украшения. Кулоны и серьги высокое качество якутского алмазного сырья превращает в роскошные аксессуары, подходящие как для торжественных мероприятий, так и для повседневной носки. Секрет изделий и их сакральный, особенный смысл заключен в правильной, ровной форме каждого алмаза, а также в их высоком качестве и кристальной чистоте. Алмазы не просто представлены именно в том виде, в котором их создала природа, это самые лучшие экземпляры алмазных кристаллов.

Ювелирное изделие.
Ювелирное изделие.
Источник: СЮЗ «Русское золото»

Линейка украшений с алмазами доступна в магазине в большом ассортименте, цена на основные ключевые модели в коллекциях стартует в золоте от 30 000 рублей. Также в наличии и украшения в серебре, так что любой желающий сможет подобрать для себя изделие-талисман и насладиться особенным энергетическим воздействием природных кристаллов алмазов. Ознакомиться с ассортиментом украшений можно, не выходя из дома, на сайте — в каталоге продукции, где представлены основные направления.

Ювелирное изделие.
Ювелирное изделие.
Источник: СЮЗ «Русское золото»

Кроме выставки-продажи ювелирных изделий, в фирменном магазине можно заказать изготовление золотых и серебряных украшений. Эта услуга пользуется с каждым годом все большей популярностью, в преимуществах между изготовлением на заказ и покупкой в магазинах сомневаться не стоит, если речь идет об изделиях стоимостью выше 30 000 руб. Качество изделий на заказ гораздо выше, а отдельный просчет стоимости работы и вставок в итоговой цене составляет весомую экономию.

Ювелирное изделие.
Ювелирное изделие.
Источник: СЮЗ «Русское золото»

Великолепное качество изделий, достигнутое посредством новейших производственных технологий, приятно удивит и заставит почувствовать разницу между фабричным украшением и изделием производства СЮЗ «Русское золото».

При индивидуальном заказе клиенту дается гарантия на каждое изделие, а цены на ювелирные украшения вас приятно удивят!

СЮЗ «Русское золото»

Адрес: Барнаул, ТЦ «СИТИ-центр», 2-й этаж

Телефон: 8 (800) 100-05-14

Сайт: www.sib-gold.ru

ООО «Сибирский Ювелирный Завод «Русское золото». ИНН 2223050802. Юридический адрес: г. Барнаул, ул. ул. Севастопольская, 20, корпус «а». Информация о стартовой стоимости действительна на момент публикации.

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