Сибирякам предлагают бесплатно оформить карту «Мир».

Получите карту «Мир» с бесплатным выпуском и обслуживанием, снятием наличных в банкоматах любых банков без комиссии, кешбэком до 1 500 рублей в месяц в Банке «Левобережный» и бесперебойным доступом к своим средствам, независимо от международной ситуации.

Обработка всех операций по картам в России непрерывно обеспечивается «Национальной системой платежных карт» (НСПК). Все средства клиентов на счетах сохранены, все операции по оплате товаров и услуг, в том числе в интернет-магазинах, доступны в обычном режиме. Если у вас нет карты «Мир», оформите ее, чтобы оплачивать покупки ей или смартфоном без ограничений.

Преимущества карты «Мир» Банка «Левобережный»:

выпуск и обслуживание — 0 рублей*;

бесплатное снятие денег в банкоматах любых банков в рамках условий обслуживания;

переводы до 100 000 рублей в месяц по Системе быстрых платежей без комиссии;

льготные условия кредитования;

возможность оформить детскую карту для ребенка 7 лет и старше;

удобные способы оплаты покупок — картой или без нее через приложение MirPay на Android;

дополнительный доход в виде кешбэка деньгами от банка — возврат до 1 500 рублей в месяц при тратах всего от 5 000 рублей ( включая 10% - за оплату проезда в общественном транспорте и 5% - за оплату услуг ЖКХ , а также другие важные категории — АЗС , аптеки и др.);

включая 10% - за оплату проезда в общественном транспорте и 5% - за оплату услуг ЖКХ а также другие важные категории — АЗС аптеки и др.); кешбэк от платежной системы «Мир» — возврат до 20% от суммы покупок по акциям НСПК.

Подать заявку на пластиковую карту можно любым удобным способом — на сайте, по телефону 8−800−3333−555, в мобильном приложении BL-online (6+) или в ближайшем офисе банка: г. Барнаул , пр. Ленина , 44а и ул. Георгиева , 22,

пр. Ленина 44а и ул. Георгиева 22, г. Бийск , ул. имени Героя Советского Союза Васильева , д. 63а.

Цифровая карта оформляется в приложении банка и ей можно пользоваться в считанные минуты после подачи заявки — переводить деньги, рассчитываться за товары и услуги, снимать и вносить наличные и т.д. Впоследствии при желании вы можете оформить к цифровой карте пластиковую.

Чтобы заказать карту в мобильном приложении BL-online, зайдите в свой профиль (кнопка в левом верхнем углу), нажмите «Открыть новый продукт», справа от надписи «Заказать карту» нажмите на «Все», выберите карту «Мир Привилегия +» и нажмите «Оформить». При заказе цифровой карты поставьте галочку в графе «Выпустить карту без пластика».

Задать вопросы можно специалистам по бесплатному номеру 8−800−3333−555 и в офисах Банка «Левобережный».

* Бесплатное обслуживание предоставляется в одном из случаев: при зачислении на карту зарплаты, пенсии, стипендии или социальных выплат; при оплате покупок по карте или остатках на счетах и вкладах в зависимости от условий пакетов услуг. В иных случаях взимается абонентская плата.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.