22 мая
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Сибиряки могут успеть оформить кредит наличными под 4,9% годовых

Хотите в отпуск, но не хватает средств? Мечтаете сделать ремонт или обновить машину? С кредитом это реально! Получите решение за один час.

Успейте оформить кредит наличными под 4,9% годовых.
Успейте оформить кредит наличными под 4,9% годовых.
Источник: shutterstok.

Только до 30 июня получите кредит наличными в Банке «Левобережный» до 2 000 000 рублей по низкой ставке 4,9%* годовых. Кредит оформляется сроком от 6 месяцев до 5 лет.

Деньги выдаются на любые цели, в том числе на рефинансирование кредитов других банков, чтобы вы могли снизить свою долговую нагрузку. Можно взять сумму больше и использовать свободные деньги.

Сибиряки могут успеть оформить кредит наличными под 4,9% годовых.
Сибиряки могут успеть оформить кредит наличными под 4,9% годовых.
Источник: банк «Левобережный» .

Также у вас есть возможность оформить кредитную карту «PRO100» с беспроцентным периодом в 100 дней:

  • бесплатное обслуживание навсегда;
  • бесплатное снятие 15 000 рублей каждый месяц;
  • лимит до 300 000 рублей;
  • кешбэк и скидки за привычные покупки;
  • на первую покупку кешбэк 10 %.

Выберите удобный для вас вариант — кредит наличными, кредитная карта — или используйте оба.

Подайте заявку на сайте, в BL-Online или в любом офисе Банка «Левобережный». Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555.

Срок акции: 19.05.2023-30.06.2023. Сумма кредита — от 5 тыс. руб. до 2 млн руб. Срок — 6, 12, 24, 36, 48, 60 мес. * Ставка — 4,9 % годовых при условии подключения услуг согласно тарифам банка, в том числе услуг по предоставлению «Финансовой защиты жизни и здоровья», без подключения дополнительных услуг — от 17,5 % до 25,5 % годовых в зависимости от суммы кредита и категории заемщика. Подробнее на nskbl.ru.

Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте.

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