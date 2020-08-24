Сибиряки стали больше звонить по таксофонам

«Ростелеком» в Сибири зафиксировал значительный рост количества и продолжительности вызовов с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). По итогам первого полугодия общий трафик вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и уже превысил показатели всего 2019 года.

Больше всего универсальных таксофонов установлено в Алтайском крае — 1 925 штук, в Республике Алтай действуют 276 аппаратов. Жители регионов стали чаще звонить по межгороду: в среднем по регионам количество вызовов по этому направлению увеличилось сразу в 24 раза. Внутризоновые соединения популярнее в 12 раз, а местные соединения прибавили 19 процентов.

Николай Зенин,

вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком»:

Такой серьезный прирост вызовов с таксофонов прежде всего объясняется тем, что в прошлом году компания «Ростелеком» сначала отменила плату за звонки на стационарные телефоны по стране, а потом и на мобильные номера российских операторов связи. Свою роль сыграла и пандемия, из-за которой жители отдаленных сел и деревень использовали старый проверенный способ связи с родственниками и друзьями в соседних районах или в других городах.

Найти таксофон, откуда или куда можно бесплатно позвонить, можно на сайте rt.ru в разделе «Универсальные услуги связи». «Ростелеком» в России обеспечивает работу 148 тысяч таксофонов УУС. Они установлены в 131 тысяче населенных пунктов страны, из них 80% — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек. В целом по Сибири «Ростелеком» обслуживает 12 373 таксофона.