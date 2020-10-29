Хотите согреться? СибПечьТорг предлагает широкий выбор печей и товаров для бани

От бюджетной печи до эксклюзивной. От маленькой печи до большой. Здесь найдет для себя решение и дачник, у которого небольшая банька на лето, и хозяин, строящий большую и вместительную круглогодичную баню.

Опытный продавец в магазине грамотно проконсультирует и расскажет об особенностях каждой печи, подберет на основании ваших пожеланий печь, подходящую именно для вас.

«СибПечьТорг» — это не только банные печи, но и котлы отопления для дома, а также все необходимые комплектующие для монтажа и полноценного использования.

Всегда в наличии: печи из стали, чугунные печи, мангалы, огнезащита, баки, дымоходы, потолочные проходки, банные двери, окна деревянные всех размеров, камни для бани и более 10 видов натуральных масел (эвкалипт, кедр, сосна, апельсин, календула и др.).

Выбирайте то, что нравится, и наслаждайтесь правильной баней!