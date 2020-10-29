Хотите согреться? СибПечьТорг предлагает широкий выбор печей и товаров для бани

Опытный продавец в магазине грамотно проконсультирует и расскажет об особенностях каждой печи, подберет на основании ваших пожеланий печь, подходящую именно для вас.
«СибПечьТорг» — это не только банные печи, но и котлы отопления для дома, а также все необходимые комплектующие для монтажа и полноценного использования.
Всегда в наличии: печи из стали, чугунные печи, мангалы, огнезащита, баки, дымоходы, потолочные проходки, банные двери, окна деревянные всех размеров, камни для бани и более 10 видов натуральных масел (эвкалипт, кедр, сосна, апельсин, календула и др.).
Выбирайте то, что нравится, и наслаждайтесь правильной баней!
Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 24а/1; ул. Энтузиастов, 85
Режим работы: с 9.00 до 19.00 — ежедневно
Телефон: +7 (3852) 601−310
Сайт: sibpechtorg.ru
E-mail: sibpechtorg@yandex.ru