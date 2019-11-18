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СИБСОЦБАНК презентовал новый офис в городе Новоалтайске

Офис расположился на улице Гагарина, 6. В дополнительном офисе для клиентов банка предоставлен весь спектр услуг и продуктов Банка как для физических, так и для юридических лиц.

Новый офис в городе Новоалтайске.
Новый офис в городе Новоалтайске.
Источник: "СИБСОЦБАНК" ООО

Розничные клиенты здесь могут получить кредит, оформить ипотеку открыть вклад, обменять валюту, оплатить различные услуги, отправить денежный перевод.

В новом офисе предприниматели смогут получить профессиональную консультацию по всем банковским продуктам, а также воспользоваться любой банковской услугой, в частности открыть расчетный счет, получить кредит на развитие бизнеса, привлечь банковскую гарантию, разместить средства на депозит.

Новый офис в городе Новоалтайске.
Новый офис в городе Новоалтайске.
Источник: «СИБСОЦБАНК» ООО

В дополнительном офисе «СИБСОЦБАНК» ООО юридические и физические лица обслуживаются с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, а пятницу с 9:00 до 16:00. Суббота, воскресенье — выходные дни.

Все подробности о работе и услугах офиса вы можете узнать по телефону (385−32) 2−10−11, 2−10−12.

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