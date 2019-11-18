СИБСОЦБАНК презентовал новый офис в городе Новоалтайске

Розничные клиенты здесь могут получить кредит, оформить ипотеку открыть вклад, обменять валюту, оплатить различные услуги, отправить денежный перевод.
В новом офисе предприниматели смогут получить профессиональную консультацию по всем банковским продуктам, а также воспользоваться любой банковской услугой, в частности открыть расчетный счет, получить кредит на развитие бизнеса, привлечь банковскую гарантию, разместить средства на депозит.
В дополнительном офисе «СИБСОЦБАНК» ООО юридические и физические лица обслуживаются с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, а пятницу с 9:00 до 16:00. Суббота, воскресенье — выходные дни.
Все подробности о работе и услугах офиса вы можете узнать по телефону (385−32) 2−10−11, 2−10−12.