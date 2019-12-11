СИБСОЦБАНК в декабре предлагает своим клиентам интересный потребительский кредит

СИБСОЦБАНК в декабре предлагает своим клиентам потребительский кредит с единой ставкой -12% годовых для всех категорий заёмщиков.
Условия новогодней акции действительны
с 03.12.2019 до 31.01.2020 года :
- Сумма кредита: 100 000- 2 000 000 рублей.
- Ставка — 12% годовых
- Валюта — рубли.
- Срок — до 5 лет.
- Без страховок
- Дифференцированный платеж
Александр Кузнецов,
начальник управления развития розничного бизнеса «СИБСОЦБАНК» ООО:
Мы рады предложить нашим клиентам продукт по привлекательной ставке на рынке потребительского кредитования. Доступный кредит открывает для наших клиентов самые обширные возможности для осуществления своих планов и крупных приобретений.
Условия: Сумма кредита 100 000- 2 000 000 рублей. Валюта — рубли. Срок — до 5 лет. Процентная ставка — 12% годовых. Условия действительны
«СИБСОЦБАНК» ООО Лицензия ЦБ РФ № 2015