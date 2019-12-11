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СИБСОЦБАНК в декабре предлагает своим клиентам интересный потребительский кредит

Сезон новогодних акций и бонусов официально открыт. Число желающих покупать новогодние подарки в кредит растет из года в год. Кредит, как правило, берется на крупные покупки: бытовую технику, машину или квартиру.

СИБСОЦБАНК предлагает потребительский кредит
СИБСОЦБАНК предлагает потребительский кредит
Архив: «СИБСОЦБАНК» ООО

СИБСОЦБАНК в декабре предлагает своим клиентам потребительский кредит с единой ставкой -12% годовых для всех категорий заёмщиков.

Условия новогодней акции действительны с 03.12.2019 до 31.01.2020 года :

  • Сумма кредита: 100 000- 2 000 000 рублей.
  • Ставка — 12% годовых
  • Валюта — рубли.
  • Срок — до 5 лет.
  • Без страховок
  • Дифференцированный платеж

Александр Кузнецов,
начальник управления развития розничного бизнеса «СИБСОЦБАНК» ООО:

Мы рады предложить нашим клиентам продукт по привлекательной ставке на рынке потребительского кредитования. Доступный кредит открывает для наших клиентов самые обширные возможности для осуществления своих планов и крупных приобретений.

Условия: Сумма кредита 100 000- 2 000 000 рублей. Валюта — рубли. Срок — до 5 лет. Процентная ставка — 12% годовых. Условия действительны с 03.12.2019 до 31.01.2020 года. Все заемщики, могут получить скидку 0,5 п.п. при подачи онлайн заявки. При отсутствии положительной кредитной истории ставка увеличивается на 2 п.п. Ставка увеличивается на 2 п.п. при составлении индивидуального графика погашения кредита. Процентная ставка может увеличиться на 6 п.п. в случае непредставления залога в рамках кредитного договора. Банк вправе потребовать дополнительные документы, а также отказать в предоставлении кредита без объяснения причины.

«СИБСОЦБАНК» ООО Лицензия ЦБ РФ № 2015 от 26.12.2012 г.

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