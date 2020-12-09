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SILAPANT: новый уровень комфорта и ухода за кожей лица, телом и волосами

Природа дала нам уникальный компонент — пантогематоген, который обладает мощным омолаживающим действием.

Косметика SILAPANT.
Косметика SILAPANT.
Источник: ГК "Две линии" и "Алтэя"

SILAPANT не содержит парабенов, консервантов, синтетических красителей и продуктов нефтепераработки. Натуральный состав и активный пантогематоген обеспечивают бережный уход за кожей, ее очищение и увлажнение. Клинический исследования доказали, что ежедневное использование дневного и ночного крема SILAPANT на 50% повышают уровень увлажненности кожи, а значит кожа лица приобретает здоровый вид и дарит Вам уверенность в себе!

Косметика SILAPANT.
Косметика SILAPANT.
Источник: ГК «Две линии» и «Алтэя»
Косметика SILAPANT.
Косметика SILAPANT.
Источник: ГК «Две линии» и «Алтэя»
Косметика SILAPANT.
Косметика SILAPANT.
Источник: ГК «Две линии» и «Алтэя»

Не важно день или ночь является вашим основным ритмом жизни — косметика SILAPANT идеально подходит для всех типов кожи, омолаживая, очищая, питая и тонизируя ее.

SILAPANT запустите механизм вашего омоложения!

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